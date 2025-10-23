Valverde necesita 400 viviendas más ante el aluvión de peticiones de familias jóvenes

El Ayuntamiento de Valverde de la Virgen liberará solares propios, sobre todo, en el campo de golf de San Miguel para dar cabida a las peticiones de vivienda.ramiro

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León La Virgen Creado: Actualizado:

Valverde de la Virgen se posiciona como un municipio con un potencial excepcional para atraer y consolidar nuevos residentes en la provincia de León. La política de conciliación y el abultado calendario de actividades culturales, deportivas y de ocio que ofrece este Ayuntamiento del alfoz leonés le han permitido, contra corriente, ganar un 40% más de población en las últimas dos décadas, pero aún puede y quiere crecer más.

La ampliación del polígono de Villadangos en 184 hectáreas, donde trabajarán un millar de personas, y los nuevos planes formativos de la Academia Básica del Aire (ABA), que arrancó el curso con 2.100 estudiantes, da nuevas alas a su censo.

Es más, el alcalde, David Fernández, asegura que necesitan 400 viviendas extra para atender a esa demanda en alza, especialmente, de familias jóvenes. Reconoce que «la construcción está a tope» en la zona, pero aún «faltan empresas para que promocionen un mayor número de viviendas».

De momento, el Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas) promocionará 80 viviendas en tres solares que le quedan en la localidad de La Virgen del Camino. Pero «si la iniciativa privada no funciona al ritmo que se requiere», el Ayuntamiento va incluso «a liberar solares propios» que posee, sobre todo, en el entorno del club del golf de San Miguel del Camino «para facilitar hogares y que se dé cabida a los trabajadores que nos están preguntando».

No en balde, la compañía Dia ‘aterrizará’ en el polígono vecino en el primer trimestre de 2026 tras invertir 42 millones en su centro logístico, que abrirá sus puertas con al menos 200 empleados directos.

También señala que en La Virgen «ahora mismo hay mucha población joven que quiere instalarse ahí» y a esa bolsa se añade el incremento de personal de la ABA, entre profesores, responsables de servicios y mantenimiento para que funcionen las instalaciones y la formación para atender progresivamente a 200 alumnos más cada año.

Estratégicamente ubicado, ese flujo genera una demanda de alojamiento, comercio, y servicios en Valverde que contribuyen a dar vitalidad económica y social al municipio.

El Ayuntamiento está realizando por su parte un esfuerzo notable para consolidarse como un lugar ideal para residir, poniendo el foco en la calidad de vida, con los servicios de agua y limpieza municipalizados, un IBI barato y un marcado acento innovador y ecológico. «Intentamos dar actividad y que los padres y madres puedan conciliar con ludotecas y campus», remarca el regidor.

Con una clara apuesta por la conciliación y el bienestar

Valverde se erige como una opción de residencia sumamente atractiva. La convergencia del impulso económico derivado de la ampliación de Villadangos y los planes de la ABA, junto con la sólida apuesta municipal por el bienestar, el ocio y la conciliación, genera un ecosistema ideal. El municipio ofrece, de esta manera, una alternativa de calidad a la capital leonesa, uniendo la tranquilidad de un entorno menos congestionado con la certeza de un futuro laboral y social prometedor.

Y para que el crecimiento sea estructurado, el Ayuntamiento dispondrá de un Plan General de Ordenación Urbana y se convertirá en el tercer municipio del área metropolitana leonesa que lo tenga, junto con San Andrés del Rabanedo (2010) y Villaquilambre (2011). Su intenso crecimiento poblacional (ya alcanza los 7.890 habitantes) convenció al equipo de Gobierno para reemplazar las normas de planeamiento que venían funcionando desde hace 15 años por un PGOU que ordene la expansión urbana de las próximas dos décadas. El plan entra en su recta final, a la espera sólo de los informes de los organismos públicos como CHD y Adif.

La redacción del Plan se adjudicó a la empresa Rodríguez Valbuena Arquitectos S.L.P. en 110.790 euros (salió a licitación en 133.000 euros), y pretende «mejorar la trama urbana y que el crecimiento sea sostenible, para que el municipio se vaya desarrollando poco a poco y con los servicios que necesiten los ciudadanos», explica el alcalde, David Fernández. El Ayuntamiento quiere también mejorar la estética incorporando varias tipologías de viviendas aptas en localidades más urbanas como La Virgen del Camino, que ya dispone de ejemplos arquitectónicos modernistas como la Basílica, y poblaciones de carácter más rural. También persigue asegurar que el uso del suelo se realice «de acuerdo al interés general y establecer una ordenación urbanística guiada por un principio de desarrollo sostenible y comprometido con los valores del progreso económico, la cohesión social, la preservación del patrimonio y el respeto a las peculiaridades locales del municipio».

En busca de saltar al grupo de los 10.000 habitantes

El Instituto Nacional de Estadística (INE) reconoció que Valverde de la Virgen rompió la barrera de los 5.000 habitantes el 1 de enero de 2005. Veinte años después ronda los 8.000 y aspira a dar otro salto cualitativo para ingresar en el grupo de los municipios con más de 10.000 censados, lo que implica más dotación económica del Estado y de la Diputación, además de ‘engordar’ la Corporación desde los 13 concejales actuales a 17.