Las fuertes rachas de viento de anoche no provocaron paradójicamente ninguna salida de los bomberos

Las fuertes rachas de viento que se han registrado en la capital esta noche, paradójicamente no han provocado ninguna salida de los efectivos del Cuerpo de Bomberos, que han asegurado a este periódico esta mañana que han dispuesto de una noche tranquila, sin ninguna incidencia que reseñar.

Pese a que no hay datos sobre la intensidad del viento, en algunas ráfagas se calcula que han podido llegar a superar los 60 km/h, pese lo cual ninguno de los vecinos de la ciudad, ha solicitado la presencia de los efectivos.

La Agencia Estatal de Meteorología vaticina para hoy un descenso en la intensidad del viento y fija las rachas en torno a los 20 km/h.

Las condiciones de la climatología empeorarán de forma sensible a lo largo de este fin de semana, con abundante precipitación, aunque la predicción señala que no parece factible que se produzcan grandes incidencias en el normal desarrollo de la vida cotidiana por causa de las incidencias del tiempo.

La llegada del otoño climatológico, que no en el calendario ya superado hace casi un mes, ha traído un descenso de las temperaturas, pero no incidencias para la seguridad pública, afortunadamente.