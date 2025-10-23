De la nobleza leonesa al juzgado de Soria: nueva querella en la saga de la 'Duquesa Roja'

Publicado por L. Santamarta León Creado: Actualizado:

Rosario Bermudo, la hijastra de Luisa Isabel Álvarez de Toledo —conocida como la 'Duquesa Roja' por su activismo político en la Transición española— ha escalado su ya prolongada batalla judicial por la herencia familiar al presentar una querella contra su hermano Leoncio González de Gregorio.

La denuncia, interpuesta en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Soria, acusa al hijo menor del matrimonio formado por la duquesa y José Leoncio González de Gregorio y Martí de un presunto delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible, relacionado con la deuda derivada de un proceso hereditario que Bermudo ganó hace meses.

Esta nueva querella surge en el contexto de una saga familiar que ha copado titulares durante más de una década, marcada por disputas sobre la legitimidad, el reconocimiento paternal y la distribución de un legado valorado en unos 17 millones de euros. Rosario Bermudo, de 73 años y nacida en 1950 de una relación extramatrimonial entre José Leoncio González de Gregorio y una empleada doméstica de la familia —Rosario Muñoz Centeno—, fue criada en Écija (Sevilla) por sus abuelos maternos debido a la precaria situación económica de su madre.

Tras años de litigio, en 2017 se confirmó judicialmente su filiación mediante una prueba de ADN que alcanzó el 99,99% de coincidencia, tras exhumar incluso los restos de su padre del cementerio de Quintana Redonda, en Soria, donde la familia tiene fuertes raíces.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Soria, emitida en abril de 2025, condenó a los cuatro hijos de José Leoncio —Pilar, Leoncio, Gabriel y Javier Isidro González de Gregorio— a abonarle a Bermudo 1.120.000 euros como parte de su legítima, reconociendo su derecho igualitario independientemente de su origen extramatrimonial. Tres de los hermanos —Gabriel, Javier y, paradójicamente, Leoncio en una fase inicial— cumplieron casi íntegramente con el fallo, pagando cantidades que suman más de 600.000 euros hasta la fecha, incluyendo acuerdos extrajudiciales alcanzados en octubre de 2024. Sin embargo, Leoncio González de Gregorio, de 67 años y propietario de propiedades emblemáticas como el Palacio de Sanlúcar de Barrameda (cuyo valor catastral supera los 3 millones de euros y alberga un archivo histórico del siglo XIV), se ha resistido al pago completo de su parte, estimada en unos 280.000 euros más intereses y costas.

Según el comunicado de la defensa de Bermudo, representada por el abogado Fernando Osuna, la querella detalla pruebas de que Leoncio, con conocimiento de la deuda exigible y de la ejecución judicial en curso, dio instrucciones a su entidad bancaria para ocultar o disponer de fondos en cuentas de valores que superaban los 100.000 euros. Una averiguación patrimonial inicial del juzgado, ordenada el 14 de marzo de 2025, reveló saldos suficientes para cubrir casi la totalidad de la deuda.

No obstante, una segunda indagación posterior mostró que esas cuentas y valores habían desaparecido, coincidiendo con la falta de respuesta del banco a un oficio judicial. "El querellado se ha alzado con sus bienes más realizables con el objeto de impedir o frustrar el cobro del crédito de Rosario Bermudo", argumenta el escrito, calificando provisionalmente los hechos como delito de alzamiento de bienes, tipificado en el artículo 257.1.2º del Código Penal.

La calificación jurídica provisional invocada por la defensa se basa en la doctrina del Tribunal Supremo, que define este delito como una "mera actividad o de riesgo" consumada con la creación de una situación de insolvencia —aun parcial— con dolo de perjudicar a los acreedores. Elementos clave incluyen la existencia previa de un crédito vencido y exigible (la herencia ganada), la ocultación ficticia o real de activos, el resultado de disminución patrimonial y el ánimo específico de defraudar.

Osuna subraya que no se requiere perjuicio efectivo, sino la mera frustración de expectativas legítimas de cobro, respaldado por sentencias como las TS 7/2005, 462/2009 y 4/2012.

La vertiente leonesa de la 'Duquesa Roja'

Luisa Isabel Álvarez de Toledo, duquesa de Medina Sidonia entre 1955 y 2008, no solo fue un icono de la nobleza progresista —apodada 'Roja' por su defensa de la memoria histórica y su oposición al franquismo—, sino que sus raíces y propiedades familiares se entrelazan profundamente con León. Nacida en 1936 en Sevilla, la duquesa mantuvo fuertes vínculos con la región a través de su matrimonio con José Leoncio González de Gregorio, de linaje leonés vinculado a los condes de la Puebla de Valverde (León). La familia poseía fincas y propiedades en Valencia de las Torres, donde ocurrió la relación que dio origen a Bermudo, y el entierro de Leoncio en Quintana Redonda (Soria) resalta la conexión soriana, pero con ecos leoneses en su herencia nobiliaria.

En León, la duquesa fue una figura recurrente en círculos culturales y políticos durante la Transición, apoyando causas locales como la preservación del patrimonio rural. Sus hijos, incluyendo a Leoncio —quien ha administrado bienes familiares en la región—, han gestionado activos que incluyen tierras y propiedades en la comarca leonesa de El Bierzo y áreas limítrofes con Zamora y Soria. Esta querella, presentada precisamente en Soria —epicentro judicial de la disputa por la proximidad al panteón familiar—, pone de relieve cómo el legado de la 'Duquesa Roja' trasciende Andalucía para enraizarse en Castilla y León, donde la familia González de Gregorio ha preservado su influencia aristocrática durante siglos.

La defensa de Bermudo solicita, además, que se imponga a Leoncio una fianza de 101.472 euros —equivalente a los valores ocultos— o el embargo de bienes, formando una pieza separada con nueva averiguación patrimonial. Fuentes judiciales indican que el juzgado admitirá a trámite la querella en breve, lo que podría derivar en medidas cautelares como el bloqueo de cuentas o propiedades, incluyendo el Palacio de Sanlúcar, ya amenazado con embargo en mayo de 2025.

Este episodio añade un nuevo capítulo a una historia familiar digna de una novela: de la exhumación para probar lazos de sangre a embargos sobre palacios históricos. Bermudo, que ha vivido en precariedad mientras sus hermanos disfrutaban de privilegios, declara a través de su abogado: "Es una cuestión de justicia, no de venganza. La ley es clara: todos los hijos merecen lo mismo". La resolución podría llegar en meses, pero el caso sigue captando la atención por su mezcla de nobleza, secretos y equidad hereditaria.