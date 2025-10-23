El PP de León acusa a Cendón de “mentir” con el recorte del operativo antiincendios de la Junta para “tapar” la nefasta gestión del Gobierno de Pedro Sánchez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Partido Popular de León acusa al secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, de mentir con el ‘falso’ despido del 30% del operativo antiincendios para “tapar” la “nefasta gestión del Gobierno” en materia de extinción de incendios.

“Sería bueno que Cendón utilizase algo de su grandilocuencia para exigir al Gobierno de España que reaccione, trabaje para mejorar sus medios para la prevención y extinción de incendios forestales de los que son corresponsables. Insultar y azuzar un frentismo cuasifanático no apaga los incendios, trabajar sí”, apuntan desde el PP de León.

Los populares lamentan “las declaraciones persistentes del hombre de Cerdán en León” contra la Junta y el consejero de Medio Ambiente en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso ante una iniciativa de Vox “ni siquiera del PP” para “ocultar la pasividad del Gobierno”.

En este sentido, preguntan “porque no preguntan si el Gobierno se ha planteado ampliar el número y la distribución de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) o el número de efectivos que component la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante las necesidades, como se ha mostrado este mes de agosto, “en atender de manera simultánea numerosos incendios forestales en diversas comunidades que obligan a dividir los efectivos y los medios”.

Los populares leoneses denuncian, a su vez, que el Gobierno de España, que tiene la competencia de los medios aéreos, redujo en los últimos cinco años de 61 a 55 aviones y helicópteros, lo que ha supuesto una ‘merma’ de la capacidad de agua de 207.000 a 137.000 libros.

A su vez, no ha dictado normativa sobre prevención y extinción de incendios a que venía obligado antes del fin de 2022 y han pasado tres años, salvo un Decreto que aprobó deprisa y corriendo el pasado 28 de agosto azuzado por los incendios; tampoco ha movido “ni una coma” leyes estatales como la Ley de Montes que “limita las actividades de prevención contra los incendios”.

“El secretario provincial del PSOE podría exigir al Gobierno que incremente la financiación en esta materia ya que Castilla y León recibe el 5,8% de los fondos estatales cuando tiene casi el 20% de la superficie forestal española”, remarcan.

Frente a las “mentiras y manipulaciones socialistas”’, y el intento de que no se conozca la pasividad del Gobierno de España en sus competencias y obligaciones en incendios y la merma de sus medios, el PP de León defiende la implicación de la Junta de Castilla y León que, de acuerdo con los sindicatos, “dobló” la inversión en el operativo a partir de 2022, y que tras los incendios de agosto ha acometido un plan de ayudas y apoyo a los damnificados por importe de 114 millones de euros “para no dejar a nadie atrás”, muchas de ellos ya abonadas.

Además, prosiguen, “se están implementando cambios normativos, de estructura, de personal y de medios, con incremento de las inversiones para aumentar la capacidad del operativo, con más tecnología, más cuadrillas y más helicópteros”, una apuesta que “esperemos que haga despertar de su letargo en la materia al Gobierno de Pedro Sánchez”.