La Policía Nacional sorprende escondido tras el mostrador al autor de un robo en una peluquería de León

La peluquería en la que tuvo lugar el suceso.POLICÍA NACIONAL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de León han detenido en la madrugada de hoy a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza, tras ser sorprendido en el interior de una peluquería a la que había accedido rompiendo el cristal de la puerta de entrada.

Los hechos se produjeron a las 0.10 horas, cuando una llamada a la Sala CIMACC 091 (la Sala de Operaciones de la Policía Nacional) alertó sobre el ruido de cristales rotos procedente de un establecimiento en la Avenida Fernández Ladreda.

Inmediatamente, varias patrullas se desplazaron al lugar. Al llegar, los agentes comprobaron que la puerta principal de la peluquería tenía el cristal fracturado. Tras asegurar el perímetro, accedieron al interior del local donde localizaron y detuvieron al individuo, que se encontraba agazapado tras el mostrador.

La rápida respuesta policial, sumada a la colaboración ciudadana, fue crucial para evitar la consumación del robo y la posible huida del asaltante.

Tras finalizar las diligencias iniciales, la Policía Nacional contactó con el propietario del establecimiento para informarle del suceso. El detenido ha pasado a disposición del Juzgado de Guardia de León, que posteriormente ha decretado su libertad.