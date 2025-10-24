Cofas refuerza su red en León para que ningún pueblo se quede sin medicamentos

David Pardo, Fernando Fombona, Alfonso Roquero y Juan del Río, ayer en la jornada del Club de Prensa de Diario de León.ramiro

Que ningún pueblo de León se quede sin medicamentos, incluso en los entornos más vulnerables por su ubicación o por el tamaño de la población. Es el objetivo con el que la cooperativa farmacéutica Cofas ha trabajado durante 59 años (casi medio siglo lleva también en León), y con el que prevé seguir creciendo reforzada por la innovación en los sistemas de robotización y automatización de su almacén, y por la eficiencia a la hora de gestionar la logística de su distribución. Un impulso que le permite abordar un sistema de suministro farmacéutico alimentado por el espíritu cooperativista de que cada paciente reciba a tiempo su tratamiento, esté donde esté. «Para nosotros no hay farmacias grandes ni pequeñas, urbanas o rurales. Nuestro principio es la equidad».

Con esta filosofía el presidente de Cofas y Unnefar, Fernando Fombona, y su director general, Alfonso Ronquero, presentaron ayer en el Club de Prensa de Diario de León el proyecto de distribución farmacéutica, acompañados por el director general de Unnefar, Juan del Río, y por David Pardo, director general de Fedefarma.

«Estamos aquí para escuchar, compartir y construir juntos el futuro modelo al servicio de la farmacia moderna y cercana»

​Fernando Fombona, presidente de Cofas y Unnefar

«La apuesta de Cofas es clara: un modelo de distribución que no hace distinciones por territorio ni por tamaño. Todas las farmacias reciben los medicamentos en igualdad de condiciones». El objetivo es seguir ampliando su trabajo en León, de forma «progresiva y controlada, acompañando la parte logística con la comercial. Manteniendo siempre los valores con los que nacimos, que pasan por priorizar el acceso equitativo, seguro y eficiente de los tratamientos a todos los puntos de la provincia, por encima de la rentabilidad».

Los participantes en el encuentro, que reunió a decenas de farmacéuticos leoneses, incidieron en el compromiso de Cofas, el Grupo Unnefar y su alianza estratégica con Fedefarma para «fortalecer la farmacia rural y de proximidad, la potenciación del rol sanitario del farmacéutico y la sostenibilidad del sistema sanitario desde la distribución».

«Garantizamos un servicio esencial ininterrumpido, 24 horas durante los 365 días del año, para la mejor atención al paciente»

​Alfonso Roquero, director general de Cofas

Un modelo que busca generar también impacto social, económico y sanitario con su contribución a la sostenibilidad del territorio, con la garantía de «un acceso equitativo al medicamento. Ninguna farmacia, ni siquiera en los pueblos más pequeños, se queda sin los tratamientos esenciales que necesitan sus pacientes».

Para abordar la compleja tarea de abastecer a todos estos puntos (Cofas suministra 35,5 millones de unidades anuales a 657 farmacias en Asturias, León, Cantabria y Lugo, con miles de cubetas distribuidas a diario) es fundamental el desarrollo de innovación que la cooperativa lleva a cabo constantemente. Desde su centro logístico, en el que integra procesos de digitalización, robótica y automatización de última generación, al desarrollo de proyectos que se llevan a cabo ya con procesos de inteligencia artificial.

Es el caso de Predictiva de Logística Farmacéutica (Prelogfar), un proyecto que desarrolla el concepto de la ‘ruta dinámica’ de la distribución, capaz de diseñar viajes que se modifican continuamente en función de la demanda para lograr la máxima eficiencia.

Eficiencia

El resultado de toda esta transformación, que no se detiene con continuos procesos de innovación, es un sistema de entrega a las farmacias más rápido, que optimiza los procesos de aprovisionamiento y a la vez permite a los establecimientos reducir el número de productos que tienen en stock, porque el suministro se realiza de forma más dinámica.

«El éxito del modelo es el liderazgo territorial de nuestras cooperativas, con una facturación de 1.400 millones de euros»

​Juan del Río, director general de Unnefar

Esto a su vez libera a los farmacéuticos para volcarse en la atención a los pacientes y consumidores, porque el actual sistema de gestión de datos permite mejorar la planificación de las compras y el suministro de los medicamentos.

De hecho, el apoyo que Cofas presta a los farmacéuticos socios va mucho más allá de la distribución de medicamentos. «Lo que pretendemos es ofrecer un servicio integral, para que las farmacias puedan cuidar de sus pacientes, pero también afrontar los retos que plantea el negocio». Por eso la cooperativa realiza actividades de formación, asesoramiento, dotación de las cada vez más necesarias herramientas digitales para la gestión, servicios transversarles de consultoría, búsqueda de financiación,...

«El mundo cooperativo debe estar de moda más que nunca, es como la salud, sólo se la echa de menos cuando no la tienes»

​David Pardo, director general de Fedefarma

Una visión amplia e integral que no deja de lado los aspectos de responsabilidad social y medioambiental que cada vez implican en mayor medida a las empresas. Así, el modelo de distribución hacia el que avanza Cofas se basa en la sostenibilidad, con la incorporación de placas solares, puntos de carga para vehículos eléctricos, sistemas domóticos para la eficiencia energética, cálculo de la huella de carbono corporativa,....

«Vivimos un momento clave para el sector farmacéutico, también de refuerzo de nuestros principios. Queremos seguir creciendo en León a través de nuestro modelo, un sistema de distribución que va más allá del simple suministro de medicamentos. Queremos ser una red que realmente cuide de las personas», concluyó Fombona.