León se congela: tres pueblos de la provincia registran temperaturas bajo cero en la madrugada más fría

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León ha vuelto a situarse entre las áreas más gélidas de España. Los datos de las estaciones de control confirman que tres pueblos leoneses han registrado temperaturas bajo cero, destacando la presencia de la provincia en la cabecera de las mínimas nacionales.

El registro más gélido de la provincia se ha alcanzado en el puerto de San Isidro, con -2.6º C a las 07.00 horas, la quinta más baja de España. Le siguen de cerca Cubillas de Rueda: -2.5º C (a las 08.00 horas) y Lagunas de Somoza con -1.8º C (a las 05.30 horas).

Previsión para la jornada: mínimas en descenso y riesgo de brumas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la jornada de este viernes mantenga el ambiente fresco, especialmente a primera hora.Las temperaturas mínimas seguirán en descenso, oscilando entre los 0º C y 7º C, por lo que se recomienda precaución ante posibles heladas matinales en zonas altas. Las máximas, por su parte, experimentarán un ligero ascenso, situándose entre los 17º C y 18º C en las horas centrales del día.

La previsión apunta a intervalos nubosos y a la probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas a lo largo de toda la provincia. Asimismo, habrá probabilidad de formación de brumas y bancos de niebla, especialmente en zonas de valle y al amanecer. El viento soplará del suroeste, siendo flojo con intervalos de moderado.