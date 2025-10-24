Juicio por el crimen de Nochebuena: el fiscal da por probada la autoría del hijo, que se excusa: "No quería hacerle daño"

El Ministerio Fiscal considera probado que fue el hijo de la víctima quien acabó con la vida de una mujer leonesa de 56 años, asesinada en la Nochebuena de 2022 en el barrio de San Esteban tras una agresión que concluyó con un corte en el cuello y 31 lesiones más por todo el cuerpo en forma de contusiones y heridas incisas. El fiscal ha rebajado en algo más de un año la pena que pedía por amenazas y deja el montante total en torno a los 23.

El sospechoso dejó una huella visible de una zapatilla suya que fue encontrada en su domicilio y coincidía con la recogida en la escena del crimen y también dejó otra huella de un dedo suyo en el frigorífico, ensangrentada con restos biológicos de la víctima.

Cerró el juicio con el último turno de palabra el sospechoso: "Solo voy a decir que no he mentido y que a mi madre no quería hacerle daño"

El juicio que se ha seguido por el sistema del Jurado Popular quedó visto para veredicto este viernes, cerrado con el último turno de palabra para el procesado. Lo abrieron dos psicólogas y un psiquiatra con quienes la defensa trató de justificar trastornos de conducta con los que atenuar una posible pena.

Las conclusiones provisionales se elevaron a definitivas. Así las cosas, según el Ministerio Publico se trató de un asesinato "porque no hubo opción a defensa y por la diferencia de complexión entre la víctima y el atacante".

Modifica el fiscal la propuesta de pena por amenazas y lo hace "porque no hay pruebas más allá de que le dijo a su madre: 'te voy a cortar el cuello' debido a que no le daba una tarjeta telefónica", explicó el representante de la acusación pública. "Del resto de amenazas no hay pruebas".

Las que presenta el fiscal para sostener su postura son "la decisión de responder solo a su abogada, que es significativo. No justifica por qué mató a su madre, solo da excusas y se jugaba más de 20 años de cárcel. La teoría de que pensaba que su madre era un clon no la había explicado antes, solo la ha presentado en la recta final del procedimiento".

También esgrime el fiscal la ausencia de testigos "que le vieran mantener conductas extrañas para justificar que estuviera trastornado cuando mató a su madre". Cualquiera de las personas que hubieran conocido la muerte violenta de su progenitora "acabarían en el psicólogo. Él se quedó frío, porque sabía lo que había hecho".

No concede el acusador público condición de veracidad a la tesis del sospechoso de que se evadió de la realidad y rechaza que no supiera lo que pasó: "Tiene derecho a mentir y lo hace para buscar una reducción de la condena". Calificó al acusado de ser "peligrosísimo. Si acabó con la vida de su propia madre, todos estamos en peligro", dijo.

"Todo lo que dice es mentira, menos la parte en la que reconoce que estuvo en casa de su madre", alertó el funcionario público al jurado popular. Luego fue ennumerando los testimonios que se han escuchado en sala toda la semana y relató cómo casi todos sostienen que la autoría del crimen corresponde al investigado. "Nada puede justificar que se le corte el cuello a una persona".

La acusación particular, encarnada por el letrado Fernando Diez Fuego, mostró un discurso similar al de la Fiscalía, pero mucho más sucinto: "No preguntó nada de lo que había ocurrido cuando fueron a detenerle, sabía perfectamente lo que había pasado".

La defensa, más que digna su dedicación como letrada del turno de oficio y ostentada por María Teresa Villa, dedicó su informe final a dudar de las pruebas y a subrayar la posibilidad de contemplar circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal para su defendido: "No puede reconocer algo que no recuerda que haya hecho. Él no es consciente de haber matado a su madre".

Por eso "se sorprendió de su detención" y estaba tranquilo, "no había nada que le hubiera alterado" antes. Pidió no obstante un abogado "porque él sabía cómo se ponía cuando discutía con su madre, pero no porque fuera consciente de lo que había pasado".

"No es empático porque sufre trastornos de personalidad", alegó su letrada. Parte de su intervención final fue dedicada a poner en duda el valor de los informes psiquiátrcos. "Respeten la presunción de inocencia y la posibilidad de que sufriera problemas mentales", dijo la letrada. "Había antecedentes de anomalías psiquiátricas en el padre y en la madre". Propuso la absolución del acusado.