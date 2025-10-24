El Ayuntamiento de León construirá un nuevo aparcamiento junto al Centro de Salud de El Ejido con 120 estacionamientos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha dado el visto bueno a varias iniciativas con las que avanzar en un proyecto de ciudad más accesible y moderna. La Junta de Gobierno Local celebrada este viernes permite al Consistorio de la capital leonesa impulsar iniciativas en distintos barrios para renovar pavimentos, incrementar el número de estacionamientos y mejorar el tránsito de peatones. Los barrios de El Ejido, El Crucero y la avenida Ingeniero Sáenz de Miera serán los beneficiarios de actuaciones por valor de 1,3 millones de euros, una inversión que revertirá en hacer de León una ciudad más cómoda para todos.

Aparcamiento en el Centro de Salud de El Ejido

Entre los proyectos que se ejecutarán en León próximamente está la adecuación de un solar municipal en aparcamiento de vehículos junto al Centro de Salud de El Ejido, ubicado en la calle José María Suárez González. Con una inversión de 350.000 euros, el Ayuntamiento de León prevé dotar a la zona de un amplio estacionamiento para 120 vehículos, 100 plazas convencionales, 6 adicionales de máxima accesibilidad y 14 reservadas para motocicletas. Además, definirán cuatro plazas de carga eléctrica, con preinstalación de obra civil para su futuro equipamiento, dentro de la apuesta del Consistorio por la movilidad sostenible y la reducción de emisiones en la ciudad.

A raíz de la puesta en marcha del Centro de Salud ha surgido la demanda ciudadana de generar una zona de estacionamiento a la que ahora el equipo de Gobierno da respuesta resolviendo al mismo tiempo el uso en precario que se está haciendo de esa parcela como aparcamiento improvisado. Este espacio pasará a estar debidamente urbanizado con su correspondiente pavimentación, señalización, sistema de drenaje e iluminación. La Junta de Gobierno Local de este viernes ha aprobado los pliegos para licitar estas obras que tendrán un plazo de ejecución de diez meses desde la adjudicación del contrato y la firma del acta de replanteo.

Mejoras en las calles Demetrio Monteserín y Velasquita

Asimismo, la Junta de Gobierno Local de este viernes ha dado el visto bueno a otra licitación, en este caso correspondiente a una serie de mejoras que el Ayuntamiento de León ejecutará en el barrio de El Crucero, en las calles Demetrio Monteserín y Velasquita. Con una inversión de 475.206,61 euros, el Consistorio regenerará urbanísticamente el límite occidental de la ciudad con una mejora de los pavimentos, especialmente de calzada, aparcamientos y varios tramos de acera.

Atendiendo a las demandas vecinales, y dentro de la política del equipo de Gobierno de seguir invirtiendo en todos los barrios de León, actuarán específicamente en la calle Demetrio Monteserín, ya que cuenta con un tramo de acera que aún no ha sido renovado y que presenta un acabado de hormigón, al igual que los aparcamientos existentes, que se encuentran fisurados. La calzada, de mezcla bituminosa, presenta también un grado de deterioro importante que requiere de intervención, como los alcorques. Además, y con el fin de garantizar la accesibilidad, en los pasos de peatones no hay señalización vertical ni tampoco existe un pavimento adaptado. Todo ello pasará a resolverse con esta actuación que también incluye obras en la calle Velasquita en cuyo entorno el Ayuntamiento de León actuará de manera integral en calzada, aparcamientos, pasos de peatones y el muro, que presenta un estado degradado por el paso del tiempo. Ambas intervenciones darán paso, también, a la renovación del mobiliario público. El plazo de ejecución de los trabajos es de 10 de meses desde que se adjudique el contrato y se firme el acta de replanteo.

Más seguridad en la avenida Ingeniero Sáenz de Miera

La Junta de Gobierno Local de este viernes también ha dado luz verde a las obras de mejora de la seguridad vial y los itinerarios peatonales en la avenida Ingeniero Sáenz de Miera, en su tramo entre la avenida de Portugal y el entorno de la glorieta de acceso al sector de La Lastra, donde el Ayuntamiento de León invertirá medio millón de euros dentro de las propuestas de inversiones solicitadas por la Unión del Pueblo Leonés. Este proyecto tiene como objetivo avanzar en la modernización de la imagen de la ciudad y en favorecer la movilidad peatonal con la mejora de la pavimentación de la mediana de la avenida Sáenz de Miera y la ejecución de tres nuevos pasos de peatones. La optimización de las condiciones de accesibilidad y movilidad de los peatones mejorará en este entorno al mismo tiempo que lo hará la imagen de una de las vías de entrada a la ciudad, en este caso desde la LE-30.

Con estas obras, el Ayuntamiento de León prevé completar un pequeño tramo de acera entre la carretera de Vilecha y la propia avenida Ingeniero Sáenz de Miera, completando el itinerario recientemente ejecutado hacia la localidad de Trobajo del Cerecedo. El plazo de ejecución de las obras contemplado en el proyecto es de 10 meses.