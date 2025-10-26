Los socialistas piden “atreverse al cambio” en Castilla y León de la mano de Carlos Martínez

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Las ministras Pilar Alegría, Elma Saiz y Ana Redondo, Patxi López, la europarlamentaria Iratze García, los secretarios privinciales del PSOE en Castilla y León, a excepción de Óscar Puente, que es el líder del partido en Valladolid, y un sinfín de cargos organizativos de los socialistas a nivel autonómico y nacional respaldaron la puesta de largo de Carlos Martínez como aspirante a la presidencia de la Junta.

Al ritmo de Rosendo, ha entrado Pedro Sánchez, con “eres tú mi artista preferido”, mientras el speaker alentaba al público del Palacio de Exposiciones apuntaba que ya se estaba en “el sprint final para marzo para conseguir un alcalde para Castilla y León”.

Después de que los leoneses Javier Alfonso Cendón y Nuria Rubio calentaran motores, Carlos Martínez se subió al atril por volver a insistir en la necesidad de “atreverse al cambio” y en su proyecto de unidad territorial en Castilla y León, porque “León es mucho más con Valladolid, y Valladolid con León, porque los proyectos identitarios nos refuerzan”. “Yo confío mucho en que las mujeres y hombres de las nueve provincias que sumen todas las voluntades, frente a la desunión y la despoblación de Castilla y León”, añadió.

“Hay que atreverse al cambio y lo tenemos que hacer fubdamentalmente por la gente, que no merece un gobierno que les abandona, les olvida y les utiliza para ostentar un poder y no utilizarlo para el cambio. Nosotros no lo hacemos para ganar unas elecciones y formar un gobierno, lo hacemos para abrir un nuevo tiempo político, un proyecto de identidad colectiva que cuide a las nueve provincias”, señalo para volver a insistir en la “indolencia y la desidia” del presidente popular de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

El aspirante socialista a la Junta añadió su intención de “contraponer la desidia de Mañueco y para creer en un proyecto de vida a largo plazo, para alcanzar la meta de que todas las provincias y trabajemos desde el territorio, pisando suelo. Debemos trasladar que el objetivo del PSOE es un pacto por el futuro por esta tierra basándonos en tres pilares: las personas, la democracia y las oportunidades”.

Martínez remarcó la defensa de Gaza y criticó las muertes de los migrantes en el Mediterráneo y apostó por dar voz “a Castilla y León, para pedir sus posibilidades y para tener un posicionamiento en los derechos de las personas”. “Frente al negacionismo, tenemos la obligación de legar un plantea mejor, por eso nuestro compromiso con la transición energética y digital, que no es una contraposición al desarrollo. Los recurso naturales de Castilla y León son un potencial de desarrollo y la salvaguarda del plantea. Tenemos que tener una voz clara y propia, no ponernos de perfil.

Martínez tuvo unas palabras para Demetrio Madrid, el único presidente socialista que ha tenido la Junta de Castilla y León, y que se encontraba entre el público respaldado por sus predecesores Luis Tudanca y Ángel Villalba.

Carlos Martínez y Demetrio MadridVirginia Moran

El secretario de los socialistas leoneses, Javier Alfonso Cendón, defendió las políticas de Sánchez, que recordó había visitado en menos de dos meses cinco veces la provincia. “En León sólo nos lastran el PP y el señor Mañueco. Para ello la solución es Carlos Martínez, el líder que Castilla y León se merece, un compañero sin tacha y con un proyecto para devolver la ilusión y la esperanza.

Cuando el gobierno invierte o impulsará medidas, como la vivienda mientras Mañueco recorta en servicios públicos. El PSOE trabaja por esta tierra y el PP está ausente. Hemos visto con las 100.000 hectáreas que ardieron en León y Mañueco y Suárez-Quiñones defendiendo el despilfarro de mantener el persona. Contra ello, el Gobierno movilizó todos los recursos; pero después, cuando terminaron los incendios, Mañueco despidió al 30% de los efectivos y frente a esto, Sánachez apostó por pacto de estado por la emergencia climática con científicos para reforzar la estrategia en Ponferrada. El PP nunca arrima el hombro”

“Depositamos en ti esperanza y trabajo, porque cuando vamos unidos no hay nadie que pare a los socialistas. Tú representas los mejores valores de un alcalde, porque el PSOE es municipalista, porque has transformado una tierra que era difícil como Soria y yo quiero que tus políticas se trasladen, porque esta tierra languidece”, apuntó la vicesecretaria del PSOE en Castilla y León, la leonesa Nuria Rubio, quien calificó a Carlos Martínez como un “hombre bueno, cercano y empático.

Castilla y León, dijo, “no puede verse frenada por el abrazo de la derecha a la extrema derecha, pionera en esta Comunidad” e insistió en un llamamiento a la unidad. “León es mucho más con Valladolid y Valladolid con León. Tenemos configurado el mejor de los equipos y el proyecto colectivo siempre es más importante que los individuales”, defendió.

Así lo remarcó hoy durante el acto político de su puesta de largo como candidato celebrado en la capital leonesa para cerrar las jornadas del PSOE 'Atrévete a construir futuro en Castilla y León', acompañado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien definió como “el faro de la izquierda, que está cambiando los paradigmas” y de quien dijo sentirse orgulloso.

Un momento de la intervención de Javier Alfonso CendónVirginia Moran

“Tenemos un Gobierno que no solamente genera que en el motor de Europa se hable en español y que está defendiendo que el ser humano tiene derechos por serlo”, dijo, y mencionó la denuncia de genocidio en Gaza mientras una gran bandera palestina ondeó detrás de él en el escenario.

Para Carlos Martínez, las personas, las oportunidades y la democracia son los ejes sobre los que debe girar el proyecto para Castilla y León, para hacer “un pacto de futuro con esta tierra, que mire a largo plazo, para alcanzar las metas”. La Comunidad, dijo, también tiene que tener voz propia y un posicionamiento sobre los derechos de las personas.

Además, subrayó, “frente al negacionismo de muchos, existe la obligación de legar un planeta mejor, aprovechando la transición energética y económica. Los recursos forestales tienen que aprovecharse de forma diferente en esta Comunidad” dijo. “Tenemos que tener una voz clara y propia, no ponernos de perfil y abrazarnos a los negacionistas”, insistió. “Sin el estado de derecho, la igualdad y la libertad no son posibles. El PSOE de Castilla y León tiene que ser garante de la igualdad, con políticas de cohesión territorial”, añadió.

El líder provincial del PSOE y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, abrió el turno de intervenciones para remarcar que “León crece en población, crea empleo, oportunidades y mira hacia un futuro mejor, con el único lastre de Fernández Mañueco. La solución es Carlos Martínez, un compañero sin tacha, con una gestión envidiable y un proyecto para devolver la ilusión y esperanza que nos hicieron perder los líderes del PP”. “El señor Feijóo espera de los tribunales lo que no es capaz de ganar él”, añadió antes de citar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, para señalar que “el mejor presidente del Gobierno de la historia de este país es Pedro Sánchez”.

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE autonómico, Nuria Rubio, se refirió a los incendios del pasado verano y dijo que “mientras se estaban sufriendo como nunca, tuvimos un Gobierno de la Junta que permaneció escondido”. “Llega el momento del cambio. Lo miramos con esperanza e ilusión mientras ellos están eligiendo entre susto o muerte”, comentó y se refirió a Carlos Martínez para señalar que quiere “que las políticas que hace en Soria se trasladen a toda la Comunidad”. “Hoy en León se nota que vamos a llevar el progreso a Castilla y León”, añadió.

El acto de apoyo a Carlos Martínez como candidato a la Presidencia de la Junta contó también con la presencia de tres barones territoriales, los secretarios generales del PSOE gallego, riojano y aragonés, José Ramón Gómez, Javier García y la también ministra Pilar Alegría.

Virginia Moran

Otras dos ministras, la de Igualdad, Ana Redondo, y la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, también quisieron arroparle, junto al delegado del Gobierno, Nicanor Sen, y la presidenta del grupo parlamentario actual de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y su homólogo autonómico, Daniel de la Rosa. También acudieron los secretarios provinciales de Castilla y León, con la única ausencia del de Valladolid, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

A todos ellos agradeció su presencia, al igual que la de sus predecesores, a quienes dedico sus últimas palabras en la intervención. “Quiero, en primera persona, ser digno sucesor de quienes se sientan hoy aquí”, dijo señalando a Demetrio Madrid, Ángel Villalba y Luis Tudanca y antes de recibir una cerrada ovación.