Pedro Sánchez: “Para que el Estado sea representativo no puede quedarse en Madrid”

Pedro Sánchez comenzó su discurso haciendo alusión al cambio de hora y remarcó el aterrizaje del Incibe y del quinto batallón de la UME en León, de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, para añadir que el presidente de León “tuvo la visión de que la diversidad de un país es fuente de riqueza y entendió que para que un Estado sea representativo de todos los ciudadanos no puede quedarse en Madrid”.

Así arrancó su mitin el socialista que llegó a León para respaldar a Carlos Martínez como candidato del PSOE en las próximas elecciones a la Junta de Castilla y León, todo al ritmo de una de las canciones más populares de Rosendo Mercado, Agradecido. Y así arrancó su discurso en favor del alcalde soriano para unas elecciones que “pueden convocar cuando quieran, porque estamos preparados, tenemos proyecto, tenemos equipo y tenemos a Carlos Martínez como candidato”.

Sánchez aludió al pacto del PP con Vox, “un gobierno que intentó debilitar y cuestionar el derecho de las mujeres al aborto, trataron desmontar la ley de memoria democrática y pusieron en riesgo la ganadería negando la tuberculosis bovina. Hay que cambiar a Mañueco”, dio, para reclamar el voto para el PSOE alegando que votar al PP y a Vox “es votar lo mismo, porque representan el mismo parámetro de involución y solo hay una alternativa para el cambio y el avance y eso lo representa Carlos Martínez, porque cualquier otra cosa será continuidad, parálisis y decadencia, que es lo que hay ahora”.

El socialista arremetió contra los presidentes populares, porque “donde gobierna el PP hay un deterioro paulatino en la prestación de los servicios transferidos. Porque no creen en las políticas públicas. En Castilla y León recortaron con los bomberos forestales y llegaron los incendios este verano, en Andalucía se recortó en sanidad pública y las mujeres están desprotegidas por los cribados de cáncer de mama, en Valencia se recortó en Protección Civil y llegó la dana… da igual Mazón, Moreno Bonilla, Mañueco o Ayuso. Todos siguen el mismo patrón, primero recortar servicios públicos y después mala gestión para después mentir y tratar de tapar su incompetencia y negligencia. Eso es lo que hace el PP, por eso pido, que nos erijamos como el partido del estado del bienestar, de la justicia social, de la cohesión social, reforzando la sanidad, la dependencia y los servicios sociales”. Y recriminó al presidente de los populares su baja presencia: “Alguien sabe dónde está Feijóo, con Ayuso sin cumplir las leyes, con Mañueco por los incendios, con Mazón, con Bonilla, si al frente del PP no hay nadie al volante”.

“Allá ellos, nosotros a gobernar, a subir las pensiones, el salario mínimo, a proteger los autónomos, porque nadie lo ha hecho como lo hace el Gobierno actual, a proteger el campo, el derecho de las mujeres, la universidad pública.. hemos reforzado el sistema nacional de dependencia y la ELA, ayudas a los ganaderos afectados por los incendios, impulsado una reforma de la constitución para blindar el derecho de mujeres al aborto, defendiendo el derecho internacional humanitario, porque no puede haber impunidad con el genocidio de Gaza y el derecho de Palestina. Al principio decían que estábamos solos, pero sólo fuimos los primeros y ahora están en minoría los que miran para otro lado, porque España empatiza con las causas justas. Frente a la parálisis de otros, nosotros a seguir gobernando y avanzando”. Así, recordó la aprobación del decreto para atender a los enfermos de ELA, la revalorización de las pensiones “al tiempo que se está aumentando el fondo de reserva de la seguridad social para que los jóvenes se puedan jubilar con una pensión digna y no se privatice el patrimonio de la clase media”.

Sánchez remarcó que durante su gestión se han transferido 300.000 millones de euros más a las comunidades autónomas que durante los mandatos de Rajoy. “La inversión media en Castilla y León ha aumentado un 38%, pero dónde están, en qué se han traducido, si no hay mejoras en viviendas, en reindustrialización, en sanidad… donde gobierna el PP sólo hay deterioro”.