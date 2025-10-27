Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Otra hora de la verdad para la Ruta de la Plata está en la resolución del estudio de viabilidad que agarró el Gobierno para distraer la gestiones y alargar las respuestas. Corredor Oeste, la plataforma que defiende con ahínco el regreso de los trenes a esta vía cerrada desde 1985 por decisión del PSOE de Felipe González, se teme lo peor. Los silencios resultan sospechosos, en vísperas de que venza el plazo para descubrir el dictamen del análisis sobre el retorno de la actividad que se adjudicó hace casi dos años. La tensión sacude la espera. La plataforma Corredor Oeste interpeló directamente al cargo socialista extremeño que se erigió no hace tanto en portavoz de la estrategia de su partido con la traza ferroviaria. «Visto que la persona ue más sabe del estudio de viabilidad no dice nada, es hora que el oeste peninsular alce su voz», reclama la asociación Corredor Oeste en otro momento clave para reivindicar la proyección del ferrocarril que dejó sin futuro y cohesión al oeste español, justo por la inmediatez de las convocatorias electorales que se esperan en cascada a partir del próximo año. Al político aludido por la interpelación de Corredor Oeste no le debió de gustar la llamada de atención a través de las redes sociales, así que se revolvió contra la plataforma: «Viendo vuestra actitud hace tiempo que perdisteis la credibilidad y vuestro papel para ser interlocutores de nada», contesta César Ramos frente a una exposición directa que le distingue por refugiarse en el mismo mensaje «cuando intentas ocultar algo». «Corredor Oeste se movilizará de norte a sur; fuiste al artífice de un estudio de viabilidad, pero ahora no quieres saber nada de él; di claramente los que oculta el gobierno. La Ruta de la Plata dará y quitará muchos votos», pronostica la plataforma Corredor Oeste desde el balcón digital desde el que avanza los próximos movimientos que emprenderá para enfrentar a los políticos al espejo del olvido del oeste, de León a Extremadura, de Asturias a Andalucía. Por esa inmediatez de las elecciones, Corredor Oeste teme que se tape el estudio de viabilidad por miedo que tenga efectos en las urnas. «Ya sabemos lo que van a sacar», pronostica con pesimismo Corredor Oeste antes de hilvanar las movilizaciones.