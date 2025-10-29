Sariegos: «La clave para crecer es dar unos servicios de calidad»
Sumar singularidad al municipio es una de las misiones que se propone el alcalde de Sariegos, Roberto Aller, quien posa orgulloso junto a la plaza de entrada a Sariegos pueblo, con sus árboles, césped inmaculado y grandes y simbólicas letras al óxido. Con un creecimiento poblacional del 144% en el último cuarto de siglo, especialmente en menores de 25 años, que ha permitido al municipio saltar de 2.000 a 5.600 vecinos, el regidor cree que la clave del éxito «es dar servicios de calidad, porque nos exigen lo mismo que en la capital». Y en el catálogo figura la apertura de un Auditorio y Escuela de Música, una residencia de mayores, el mantenimiento de una guardería, el apoyo al deporte base y rutas y parques en las cuatro localidades. Su última hazaña, convertir al Ayuntamiento en promotor inmobiliario para ganar aún más población, generar riqueza y empleo y desempolvar sectores que quedaron olvidados.