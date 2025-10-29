Así será el calendario laboral en 2026 en León: estos son los festivos y los puentes
El 1 de noviembre (Todos los Santos) cae en domingo, por lo que se traslada al lunes 2 de noviembre
El calendario laboral para 2026 en León (ciudad y provincia) se compone de 12 festivos de ámbito nacional y autonómico, a los que se suman 2 festivos locales específicos para la ciudad de León.
Aquí tienes el calendario completo de días festivos para León en 2026:
1 de enero- Jueves -Año- Nuevo Nacional
6 de enero- Martes- Epifanía del Señor (Día de Reyes) -Nacional
2 de abril- Jueves -Jueves Santo Autonómico - (Sustituible)
3 de abril- Viernes- Viernes Santo -Nacional
23 de abril - Jueves - Fiesta de la Comunidad Autónoma (Día de Castilla y León) - Autonómico
1 de mayo - Viernes - Fiesta del Trabajo- Nacional
15 de agosto - Sábado - Asunción de la Virgen- Nacional
12 de octubre- Lunes- Fiesta Nacional de España- Nacional
2 de noviembre - Lunes- Traslado de Todos los Santos (1 de nov) Nacional - (Trasladado)
7 de diciembre - Lunes - Traslado del Día de la Constitución (6 de dic) Autonómico- (Trasladado)
8 de diciembre - Martes Inmaculada Concepción - Nacional
25 de diciembre- Viernes - Natividad del Señor (Navidad) - Nacional
A estos días se suman los dos festivos que establece el Ayuntamiento de León
4 de junio- Jueves - Corpus Christi
5 de octubre- Lunes -San Froilán
Resumen de Puentes Destacados:
Puente de Semana Santa: Del Jueves 2 de abril al Domingo 5 de abril.
Puente de Mayo: Del Viernes 1 de mayo al Domingo 3 de mayo.
Puente del Pilar: Del Sábado 10 de octubre al Lunes 12 de octubre.
Macropuente de Diciembre: Del Sábado 5 de diciembre al Martes 8 de diciembre.