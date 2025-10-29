Así será el calendario laboral en 2026 en León: estos son los festivos y los puentes

Imagen de la marcha del 23 de abril de 2024.ramiro

El calendario laboral para 2026 en León (ciudad y provincia) se compone de 12 festivos de ámbito nacional y autonómico, a los que se suman 2 festivos locales específicos para la ciudad de León.

Aquí tienes el calendario completo de días festivos para León en 2026:

1 de enero- Jueves -Año- Nuevo Nacional

6 de enero- Martes- Epifanía del Señor (Día de Reyes) -Nacional

2 de abril- Jueves -Jueves Santo Autonómico - (Sustituible)

3 de abril- Viernes- Viernes Santo -Nacional

23 de abril - Jueves - Fiesta de la Comunidad Autónoma (Día de Castilla y León) - Autonómico

1 de mayo - Viernes - Fiesta del Trabajo- Nacional

15 de agosto - Sábado - Asunción de la Virgen- Nacional

12 de octubre- Lunes- Fiesta Nacional de España- Nacional

2 de noviembre - Lunes- Traslado de Todos los Santos (1 de nov) Nacional - (Trasladado)

7 de diciembre - Lunes - Traslado del Día de la Constitución (6 de dic) Autonómico- (Trasladado)

8 de diciembre - Martes Inmaculada Concepción - Nacional

25 de diciembre- Viernes - Natividad del Señor (Navidad) - Nacional

A estos días se suman los dos festivos que establece el Ayuntamiento de León

4 de junio- Jueves - Corpus Christi

5 de octubre- Lunes -San Froilán

Resumen de Puentes Destacados:

Puente de Semana Santa: Del Jueves 2 de abril al Domingo 5 de abril.

Puente de Mayo: Del Viernes 1 de mayo al Domingo 3 de mayo.

Puente del Pilar: Del Sábado 10 de octubre al Lunes 12 de octubre.

Macropuente de Diciembre: Del Sábado 5 de diciembre al Martes 8 de diciembre.