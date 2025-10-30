El PP lleva al Pleno el Museo de las Tres Culturas, el problema de aparcamiento en León, la tasa de basuras y el maltrato a los vecinos de Armunia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de León, David Fernández, ha registrado esta mañana una serie de preguntas para que el equipo de gobierno conteste en el Pleno de la Corporación que se celebra este viernes. En los asuntos aludidos es estas cuestiones están la falta de aparcamiento en el centro de la ciudad. Fernández señalaba que “recientemente desde el Partido Popular dábamos a conocer los datos de ocupación que reflejan un colapso total y queremos saber si para el señor Díez esto también es un problema, qué piensa hacer para solucionarlo y si hay avances con la Diputación sobre el solar de Santa Nonia para la construcción de un aparcamiento”.

Otra de las preguntas alude al Museo de las Tres Culturas ubicado en la iglesia de San Pedro de Puente Castro: “Queremos que el equipo de gobierno nos diga por qué vuelve a estar cerrado -lo que es reiterado desde que gobierna el PSOE esta ciudad-, y también queremos saber a qué se debe y cuando se reabrirá”.

La discriminación del PSOE de Diez sobre la pedanía de Armunia centra otra de las preguntas: “Son innumerables las quejas y las denuncias de los vecinos de esta localidad del municipio sobre el mal estado de algunas instalaciones municipales, el mal estado de conservación y la suciedad imperante en sus calles. Queremos saber si el alcalde comparte su opinión y si piensa hacer algo para remediarlo”.

Y, por último, este grupo municipal pregunta por las tasas de basuras anuladas recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, más concretamente por los recibos de 2024 girados cuando la ordenanza estaba derogada. “No entendemos cómo después de más de un mes de haber conocido la sentencia ni el alcalde ni el concejal de Hacienda han salido a dar las explicaciones oportunas y necesarias. Mañana en el Pleno lo van a tener que hacer en respuesta a las preguntas que les planteamos desde el Partido Popular. El alcalde está acostumbrado a hablar de muchas cosas menos de lo que realmente concierne a sus responsabilidades de gestión. Vamos a ver si el señor Diez da la cara en pleno sobre estos temas, sobre los que hasta ahora no ha querido dar las explicaciones adecuadas y necesarias”.