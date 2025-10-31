La Policía Local dispondrá de dos coches camuflados

La Policía Local de León dispondrá de dos vehículos camuflados en virtud de un contrato de renting que permitirá a los agentes pasar desapercibidos en intervenciones de tráfico de drogas, concentraciones públicas y operaciones especiales. Una empresa asturiana ha sido la adjudicataria del contrato, por una cuantía de 56.970 euros a repartir en cuatro años y 48 mensualidades.

El informe de inicio de expediente reseña que los vehículos sin rotular son esenciales para operaciones encubiertas, ya que permiten a los agentes realizar tareas de vigilancia sin ser detectados, facilitan igualmente las investigaciones en áreas donde la presencia de vehículos oficiales puede alertar a potenciales infractores o alterar comportamientos sospechosos. «Son vehículos que ofrecen una gran versatilidad en su uso, siendo ideales para operativos especiales» y permiten a los agentes circular por zonas conflictivas sin atraer la atención, lo cual «asegura el éxito de las operaciones, contribuye a la prevención y detección de delitos, aumenta la eficacia de las intervenciones y son herramientas clave en la lucha contra delitos tales como tráfico de drogas, robos y vandalismo, donde la dirección es fundamental», detalla el informe.

AUMENTO DE ACTIVIDADES

El aumento de actividades delictivas y la sofisticación de algunos delincuentes «exigen recursos modernos y estratégicos y los vehículos sin rotular permiten a la Policía Local adaptarse mejor a situaciones de riesgo o emergencias específicas», reseña el memorándum.

En definitiva, la adquisición de dos vehículos sin rotular «es una inversión estratégica que refuerza la capacidad operativa de la Policía Local, contribuyendo a una mayor eficacia en la protección y servicio a la ciudadanía», significa el informe que obra en poder del Ayuntamiento de León.

Los vehículos deberán ser entregados en el plazo máximo de noventa días naturales, desde la formalización del contrato, deberán de estar matriculados, asegurados y con la ITV en vigor, todo ello nuevo y sin uso previo. También tendrán instalados todos los accesorios y equipos correspondientes. para la realización del servicio.