El Ayuntamiento de León aprueba sacar 65 plazas a oposición

Con buena parte de las convocatorias de los años precedentes pendientes de resolución, el Ayuntamiento de León aprobará en el Pleno de este viernes su Oferta de Empleo Público (OEP) para 2025. La propuesta presenta 65 nuevas plazas de libre concurrencia dentro de la plantilla de funcionarios, a las que se unen otras 61 de laborales. Como complemento, el documento afianza la disposición de otros 61 puestos reservados para promoción interna para empleados ya incluidos en la nómina municipal: 22 para los funcionarios y 39 para los laborales.

El acuerdo llega al Pleno después de haber pasado por la mesa general de negociación. En este foro, todos los grupos políticos apoyaron la convocatoria por unanimidad, mientras que en la parte sindical tan sólo logró el voto a favor de Csif, mientras que UGT y CC OO decidieron abstenerse. El aval es suficiente para que en la sesión plenaria se ratifique y queden listas para que el equipo de gobierno del PSOE las promueva de manera efectiva.

Cada una de las ofertas deberá tener una convocatoria específica. Dependerá del Ayuntamiento de León el momento de publicarla y las fechas de su desarrollo, que en algunos casos han acumulado hasta más de dos años desde que se expusieron en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) hasta que tomaron posesión los opositores con las mejores notas.

Dentro de la libre concurrencia para funcionarios, la Policía Local acumula el mayor número de plazas, con 11 contratos pendientes de la oposición que se convoque. Por detrás quedan los 6 técnicos de la administración general; 4 oficiales de recaudación, uno de ellos reservados para personas con discapacidad; 3 bomberos; 2 administrativos, uno de ellos también con reserva; y dos técnicos medios arquitectos. Como cierre se apuntan otras cinco categorías, cada una de ellas con una nómina por repartir: técnico superior arquitecto, letrado asesor, educador social, enfermero y trabajador social.

Entre los contratos de libre concurrencia para laborales, la mayor oferta la firman las 8 plazas para peón de limpieza viaria y recogida de basura, seguida por las 5 para camarero limpiador, 4 para auxiliar de clínica, 3 para limpiador y 3 para monitor de coto escolar. Con una quedarán las convocatorias de psicólogo, profesor de percusión, monitor docente de cultura tradicional dulzaina, oficial de 1º de iluminación, oficial de 1º de audiovisuales y grabaciones y oficial de 1º de mercados. Todas aparecen en la oferta, ahora falta saber cuándo se convocan.