Ponferrada refuerza sus servicios

Con motivo del día de Todos los Santos y la casuística que trae asociada esta fecha, tanto en los días previos como posteriores, la Concejalía de Transporte y Movilidad del Ayuntamiento de Ponferrada ha organizado un servicio especial de autobuses hacia el cementerio, que se mantiene en funcionamiento entre el jueves 30 de octubre y el sábado 1 de noviembre. Aunque ya desde el pasado fin de semana los movimientos han sido continuos para preparar la ornamentación y limpiar las lápidas, el punto álgido de visitantes se lleva a cabo en los días previamente citados.

Hay que tener en cuenta la importancia que esta celebración tiene en España, donde todas las familias se reúnen en los cementerios para conmemorar y recordar a sus antepasados fallecidos. A diferencia de otros países también católicos y de habla castellana, como México, donde las familias llevan a los camposantos comida para oficiar un nuevo festín con los muertos, en España la tradición es llevar unas flores para dejar en la tumba, mientras se reza un Padrenuestro y se rememora a los difuntos.

Respecto al camposanto de la capital del Bierzo, cabe destacar que el festivo 1 de noviembre se establecerá un servicio continuo desde las 15.00 hasta las 18.25 horas, con una frecuencia aproximada de 20 minutos, siendo el último retorno desde el camposanto a las 18.25 horas. Además, todas las líneas dejarán de hacer su recorrido habitual de 15.00 a 17.30 horas para dar servicio al Cementerio Municipal, excepto la línea 5 que continuará dando servicio al Hospital. También el sábado habrá servicios especiales desde los barrios del municipio, con retorno a las pedanías tras la Misa.

El concejal de Medioambiente, Transporte y Movilidad, Carlos Fernández, alienta a los ciudadanos a desplazarse al cementerio utilizando el transporte público, para evitar colapsar los accesos y generar colas en las inmediaciones y la entrada al recinto. Además, con los descuentos existentes del 40%, y utilizando la tarjeta ciudadana el precio de los viajes es muy reducido.

Asimismo, la Policía Municipal ha elaborado un plan especial para la regulación y el control del tráfico en todos los accesos y estacionamientos del Cementerio Municipal, que comenzó el día 30 y se extenderá hasta el domingo 2 de noviembre. En el dispositivo participan 15 agentes por turno, junto a los voluntarios de Protección Civil. Se prioriza el acceso a los estacionamientos interiores del cementerio a las personas con problemas de movilidad y los de edad avanzada.

Por otro lado, y como es tradicional con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos, la Cofradía del Santo de Bembibre ha informado que se realizará una misa en el cementerio de la capital del Bierzo Alto. El sábado 1 de noviembre, los actos en recuerdo a los difuntos tendrán lugar en el camposanto, donde se espera la asistencia de numerosos vecinos para rendir homenaje a sus seres queridos.