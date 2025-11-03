Educación afina la norma para poder aplicar la FP «a medida»

Un alumno de un ciclo de madera en los campeonatos de la FP.j. notario

La Consejería de Educación de la Junta avanzó este domingo que publicará próximamente, en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), la regulación de una oferta modular para ciclos formativos y cursos de especialización «a medida» para adaptarse a las circunstancias personales y laborales de cada alumno.

Esta regulación, según informó la Consejería de Educación en un comunicado remitido a los medios, se aplicará en los centros docentes públicos y privados de la Comunidad, y se irá implantando progresivamente, priorizando ofertas que permitan que el alumnado pueda superar los módulos asociados a un certificado profesional en tan solo un curso escolar.

La norma también especifica los requisitos de acceso y los procedimientos de admisión para los estudiantes que quieran matricularse en esta modalidad.

El departamento que dirige Rocío Lucas confía en que esta nueva norma fortalezca las relaciones de centros docentes y empresas, mejorando la eficacia de la formación. De esta forma, se mejorará la empleabilidad y la inclusión social, al permitir la matrícula de trabajadores que no cumplen los requisitos de acceso tradicionales y que alinee la formación con las necesidades del mercado de trabajo.

competencias digitales

La Junta informó además de que desarrollará durante el mes de noviembre un total de 318 acciones formativas gratuitas dirigidas a mejorar las competencias digitales de la ciudadanía dentro del programa CyL Digital. De ellas, 162 tendrán lugar en los Centros Asociados del medio rural, que suman ya 339 sedes en la comunidad, mientras que otras 156 se impartirán en los Espacios CyL Digital de las nueve capitales de provincia.

La iniciativa busca garantizar que la formación tecnológica llegue de manera equitativa a todo el territorio, ofreciendo opciones tanto para residentes en áreas urbanas como rurales. Además, se mantiene la vía telemática, con 31 cursos disponibles en la plataforma «cyldigital.es», que permiten un aprendizaje flexible y adaptado a las necesidades personales y profesionales.

Los contenidos se orientan a facilitar la inclusión digital de colectivos con mayores dificultades de acceso, así como a apoyar a profesionales, autónomos y pequeñas empresas interesadas en avanzar en su digitalización. La oferta incluye desde formación básica en herramientas de uso cotidiano hasta propuestas avanzadas en redes sociales e IA.