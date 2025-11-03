Herida una ciclista que se estrelló contra un coche cuando abrió la puerta

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Una ciclista ha resultado herida en Eras de Renueva al estrellarse contra un coche que abrió la puerta.

El accidente de tráfico ocurrió a las 08:53 horas en la Avenida de los Reyes Leoneses, frente al número 23.

se trataba de una mujer de 48 años que circulaba en una bicicleta cae al suelo y resultó herida tras chocar contra la puerta de un turismo que han abierto justo cuando pasaba a su altura.

El 112 dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.