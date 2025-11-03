Herida una ciclista que se estrelló contra un coche cuando abrió la puerta
El suceso ocurrió en Eras de Renueva
Una ciclista ha resultado herida en Eras de Renueva al estrellarse contra un coche que abrió la puerta.
El accidente de tráfico ocurrió a las 08:53 horas en la Avenida de los Reyes Leoneses, frente al número 23.
se trataba de una mujer de 48 años que circulaba en una bicicleta cae al suelo y resultó herida tras chocar contra la puerta de un turismo que han abierto justo cuando pasaba a su altura.
El 112 dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.