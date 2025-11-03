La Agencia de Calidad de Castilla y León evaluará en diciembre la memoria de Medicina de la ULE

La Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León evaluará el mes próximo la memoria sobre la implantación del Grado de Medicina en la Universidad de León, que recibirá a sus primeros alumnos en el curso 26/27, que tendrá el inicio de la construcción del nuevo edificio en el curso 29/30 y que supone "una muestra de la voluntad inversora de la Junta" que ha incrementado el presupuesto en esta materia un 27% desde que Alfonso Fernández Mañueco preside la Junta.

Así lo explicó el presidente en un encuentro con la rectora de la ULE, Nuria González, al que también acudieron los consejeros de Sanidad y Educación, Alejandro Vázquez y Rocío Lucas y el presidente del Consejo Económico y Social, Javier Cepedano, entre otras autoridades.

Mañueco recalco que el acto “tiene más trascendencia de la que parece inicialmente, porque es la consolidación del acuerdo al que llegamos a 14 meses y que hoy podemos confirmar que de diciembre de este año la agencia aprobará provisionalmente y en el curso 26/27 habrá alumnos en el grado de medicina a la Universidad de León”.

"Universidad de estudios y titulaciones, de extraordinario atractivo, que crece en el ranking QS ecosistema innovador de Castilla y León", dijo Mañueco de la ULE, "me comprometí a encontrar el consenso entre las cuatro universidades públicas y se logró hace 13 meses. Me comprometí también a que hubiera un proyecto y tuviera la calidad necesaria para implantar medicina en la Universidad de León y en Burgos y creo que todos hemos cumplido con nuestra responsabilidad".

"Si hay algo que estamos reclamando todos los comunidades autónomas es la necesidad de poner a disposición de los ciudadanos más profesionales", advirtió. "Lo que va a ocurrir de aquí a 10 años no es tan fácil de prever, porque la situación social, médica y general de cualquier comunidad y de cualquier país evoluciona. Es previsible que necesitemos más profesionales y de hecho hoy son muchísimos más profesionales los que trabajan en la medicina y en el sistema público de la comunidad autónoma de Castilla y León. Nos gustaría tener más profesionales para poder contratarlos y poder cubriendo las vacantes e incluso ir incrementando en aquellas especializadas donde más se necesita".

Un aviso: "Estamos en un momento histórico. El próximo curso se impartirá el grado de medicina con 80 plazas anuales de nuevo ingreso. El camino ha sido exigente y va a seguir siendo. Se ha hecho con intensidad y hay que felicitar a todo equipo de la Universidad León", ensalzó. "Está en marcha la propuesta del plan de estudios de medicina de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, que informará en el mes de diciembre y además vamos a poner a disposición de los alumnos todos los centros de salud del Sacyl para que realicen sus prácticas. Habrá partidas para realizar inversiones en otras infraestructuras. Vamos a contar con estudios de medicina, repletos de calidad y de excelencia. Esta era la legislatura del talento y se está cumpliendo. También apostamos por las becas y por bajar las tasas, así como por apoyar la incorporación de nuevas titulaciones".

Mañueco recordó otros logros: "Hemos incrementado un 27 % de la financiación de las universidades públicas, son más de 100 millones de euros. Es una apuesta que te devuelve con creces la propia universidad y el sistema universitario. Por eso apostamos por ello y por León. También hemos apostado por el Colegio Mayor de la Tebaida en Ponferrada y por el Campus de Bierzo. Seguiremos impulsando con fuerza la investigación universitaria y biosanitaria".

"Las administraciones públicas", dijo "están para ofrecer estabilidad a la sociedad para que se genere actividad económica de empleo y poder incrementar los derechos sociales.

Nuria González, rectora de la ULE, calificó la jornada de “paso decisivo en el compromiso con los estudios de medicina y del progreso de la Universidad”.

Las universidades “convierten los desafíos en oportunidades. Son un motor de la sociedad de la que pertenecen. Destacó el carácter de servicio público “ porque el progreso es real cuando llega a toda la ciudadanía"

“No es una aspiración largamente compartida, sino una evolución natural de una Universidad, que siempre ha estado comprometida con la salud, con la investigación y con el bienestar de las personas y los animales. Es una respuesta a la necesidad evidente de formar nuevos doctores para el futuro. Investigación y la educación son los mejores proyectos de futuro”.

“La puesta en marcha de un grado como medicina, no ha sido sencillo, pero lo hemos hecho con el rigor que se merece. Elaborar la memoria ha sido un ejercicio de compromiso institucional. Ha sido aprobado sin un solo voto en contra de los diferentes órganos a los que le hemos sometido, incluido el Consejo de Gobierno. Respondemos a las necesidades de formación y a las del sistema sanitario del futuro”, destacó.

" Estamos construyendo laboratorio de anatomía para desarrollar una función moderna, práctica y directa a las necesidades de formación de los estudiantes. También avanzamos en la construcción del edificio de la futura. Facultad de medicina. Cada ladrillo ese proyecto va a simbolizar el compromiso de la Universidad con su territorio. La puesta en marcha en el curso 29/30 coincidiría con el 50 aniversario de la creación de la Universidad. Aspiramos a que medicina sea un referente docente y científico . Sigamos caminando juntos, presidente, para que este reto sea una oportunidad de progreso", finalizó.