Mañueco destaca el compromiso de la Junta con la implantación del Grado de Medicina en la Universidad de León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con la rectora de la Universidad de León, Nuria González,

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mantenido hoy un encuentro con la rectora de la Universidad de León, Nuria González, donde ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico para seguir colaborando con esta institución para la implantación del Grado de Medicina a partir del próximo curso, con 80 plazas anuales de nuevo ingreso.

Fernández Mañueco ha destacado los pasos que se han dado hasta ahora para conseguir este objetivo y ha señalado que el plan de estudios de Medicina ya está en trámite ante la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, que emitirá un primer informe en diciembre.

Además, ha asegurado que, respetando siempre la autonomía universitaria, el Ejecutivo autonómico seguirá acompañando a la Universidad de León en el proceso de dotarse de los docentes y las infraestructuras necesarios para impartir el Grado de Medicina; y, a su vez, colaborará para que los alumnos de esta titulación puedan realizar sus prácticas en los centros de Sacyl.

Apoyo a la Universidad de León

Fernández Mañueco ha señalado que la Universidad de León, que ya cuenta con titulaciones de extraordinario atractivo, ahora impartirá unos estudios de Medicina de calidad y excelencia, con un enfoque innovador y acorde a las necesidades del entorno.

En lo que se refiere a infraestructuras, el Gobierno autonómico dedica, dentro de su marco de colaboración con la Universidad de León, cerca de 3,8 millones de euros entre 2025 y 2026 para sufragar diversas obras en el campus de la capital.

Además, el próximo año la Junta llevará a cabo actuaciones de carácter prioritario en el Campus de Ponferrada, donde el Colegio Mayor La Tebaida ya es una realidad en marcha.

Impulso de la ‘legislatura del talento’

La implantación del Grado de Medicina en las Universidades de León y Burgos es un ejemplo del compromiso de la Junta de Castilla y León por favorecer que las universidades tengan una oferta educativa amplia y de calidad, logrando alcanzar importantes hitos de futuro.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha impulsado otras numerosas medidas para fortalecer el sistema universitario de la Comunidad. Entre otros ejemplos, además de incorporar nuevas y atractivas titulaciones, ha bajado las tasas y ha incrementado las becas, fomentando la igualdad en este ámbito.

Finalmente, Fernández Mañueco ha recordado que, desde que asumió la Presidencia de la Junta, la financiación destinada a las universidades ha aumentado un 27 %, lo que supone 100 millones de euros más cada año. Castilla y León se sitúa así entre las tres comunidades con mayor capacidad de atracción de estudiantes universitarios, que ya rondan los 100.000.