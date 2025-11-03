El PSOE de León denuncia el deterioro del sistema educativo y exige rectificar su modelo privatizador

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PSOE de León ha denunciado el deterioro progresivo del sistema educativo público en la provincia y ha acusado a la Junta de Castilla y León de aplicar una estrategia premeditada para debilitar la enseñanza pública en beneficio de la concertada. Los socialistas han respondido de esta manera al vídeo difundido por el Partido Popular en el que el presidente Mañueco presume de que Castilla y León tiene “la mejor educación de España”.

La portavoz del PSOE leonés, Lucía de Castro, ha lamentado que el Ejecutivo autonómico utilice la educación como herramienta propagandística. “En esta materia encontramos mucho ruido y pocas nueces. Desde el PSOE de León queremos denunciar la realidad que sufren miles de familias y profesionales en nuestra provincia. La estrategia de la Junta dirigida por el Partido Popular es clara: debilitar el sistema educativo público y poner en riesgo la igualdad de oportunidades de nuestro alumnado, mientras se desvían recursos a la enseñanza concertada, es decir, privatización encubierta mediante modelos educativos y externalización de servicios como comedor, limpieza y extraescolares”, ha manifestado.

Los socialistas han denunciado la alta tasa de interinidad —un 34% en Secundaria y un 17% en Primaria—, los salarios más bajos del país y la falta de avances en las condiciones laborales comprometidas. Además, han lamentado el deterioro de las infraestructuras educativas en la provincia, con centros que presentan graves carencias materiales, llegando algunos a carecer de equipos informáticos adecuados.

En esta línea, el secretario de la Ejecutiva del PSOE de León, Miguel Ángel Sánchez, ha sido contundente: “En 38 años, en Educación, vamos para atrás. Cuando hablamos de enseñanza no se puede abrir un curso en el que en el IES de Sahagún y en el IES de San Andrés las aulas de informática no tienen ordenadores. Esa es la enseñanza que promueve el señor Mañueco. ¿Para cuándo el IES de Villaquilambre, para cuándo los conservatorios de Zamora y de León?”, ha preguntado. “¿Qué ocurre con los centros de León que están impartiendo enseñanza de Formación Profesional cuyos equipos directivos piden mantenimiento y equipamiento y no se les concede?”, ha añadido.

El socialista también ha alertado de que la atención al alumnado con diversidad funcional recae casi exclusivamente sobre la red pública, sin reparto proporcional con los centros concertados, y de que la ratio de orientadores —1 por cada 500 alumnos— está muy por encima de la recomendación europea.

Frente a esta situación, los socialistas han destacado el compromiso del Ejecutivo central con la educación pública y la igualdad de oportunidades. “El compromiso firme del Gobierno de España con la educación pública y la igualdad de oportunidades es indiscutible. En estos años se ha incrementado el gasto educativo en más de un 20%, a pesar de enfrentarse a un contexto económico muy complejo, a una pandemia, a la DANA y a una regresión internacional con la guerra de Ucrania”, han recordado.

Además, según han explicado “el Gobierno ha destinado a Castilla y León más de 19 millones de euros solo en 2023, como parte de un reparto de 330 millones para Formación Profesional, Educación Infantil y escolarización de estudiantes ucranianos”.

“En 2025 (el Gobierno de España) aprobó una inversión de casi 17 millones de euros para programas de cooperación territorial destinados a mejorar la competencia matemática y lectora, y se han destinado fondos adicionales a la Formación Profesional y a otros programas educativos. Hablamos de inyecciones millonarias mientras que la Junta se dedica a recortar y a desmantelar”, ha sentenciado Lucía de Castro.

Por todo esto, desde el PSOE de León han exigido a la Junta de Castilla y León que rectifique su modelo “obsoleto y privatizador” y que destine los recursos necesarios a fortalecer la red pública.