León empieza a brillar: la magia de la Navidad ya ilumina el corazón de la ciudad

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

Aunque aún no hemos dicho adiós al otoño, el espíritu navideño ya empieza a sentirse en las calles de León. La Concejalía de Fiestas y Tradiciones ha puesto en marcha los trabajos de instalación del alumbrado festivo que, un año más, transformará la capital en un cuento de luces y color.

Desde primera hora de esta mañana, varias brigadas han comenzado a desplegar el entramado luminoso que adornará las principales vías y plazas de la ciudad. El ritmo es frenético para asegurar que todo esté a punto para el esperado encendido oficial, que suele marcar el pistoletazo de salida a las celebraciones decembrinas.

Los operarios, con grúas y plataformas elevadoras, están colocando los miles de puntos de luz que conformarán los característicos arcos, motivos ornamentales y figuras que cada año sorprenden a vecinos y visitantes. Las principales arterias, como Ordoño II, Gran Vía de San Marcos, o la emblemática Calle Ancha, ya muestran los primeros indicios de lo que será un espectacular manto luminoso.

Este año, el Ayuntamiento promete una combinación de diseños tradicionales con algunas novedades, buscando crear un ambiente cálido y acogedor que invite al paseo y al disfrute del ambiente navideño. Los comerciantes, por su parte, esperan que este adelanto en la instalación del alumbrado sirva para animar las compras y atraer a un mayor número de visitantes a la capital leonesa.

Aunque el "gran botón" aún no se ha pulsado, la visión de los operarios trabajando en la instalación de las luces ya genera expectación entre los leoneses. Es el primer signo tangible de que la Navidad se acerca, recordándonos la magia y la alegría que estas fechas traen consigo.

Así pues, León se prepara para envolverse en un halo de luz y fantasía, consolidando su atractivo como uno de los destinos ideales para vivir la Navidad en la comunidad. La cuenta atrás para el encendido oficial ya ha comenzado, y con ella, la ilusión de pequeños y mayores. ¡Que empiece la magia!