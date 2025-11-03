León, en alerta este martes por fuertes rachas de viento

Publicado por EP Creado: Actualizado:

Viento, precipitaciones y oleaje activan este martes los avisos en ocho provincias del norte peninsular, con tres provincias en nivel naranja (importante) por viento de hasta 110 kilómetros por hora (km/h) y olas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, en nivel naranja por oleaje estarán A Coruña y Pontevedra, con viento del sur de 62 a 74 km/h, de fuerza 8 y mar combinado del suroeste de 5 a 6 metros. Además, hay avisos de nivel naranja por viento en el Principado de Asturias (Cordillera y Picos de Europa), con rachas máximas de 110 km/h y viento del sur.

Asimismo, habrá avisos de nivel amarillo por viento en Navarra (Vertiente cantábrica de Navarra), León, Cantabria (Liébana y Centro y valle de Villaverde), A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.

Mientras, las provincias con avisos por lluvias serán A Coruña y Pontevedra, con acumulados de más de 60 litros por metro cuadrado (l/m2) en oeste y suroeste de A Coruña.

La AEMET prevé para este martes que un frente atlántico deje cielos nubosos o cubiertos en el cuadrante noroeste peninsular y Cantábrico, con precipitaciones que, a últimas horas, afectarán en especial a Galicia, con acumulaciones significativas e intensidades fuertes en su mitad occidental, además de con alguna tormenta aislada y posible granizo pequeño.

En el resto de la Península y en Baleares se espera un tiempo más estable, con nubosidad baja matinal en el cuadrante sureste y cielos nubosos o con intervalos nubosos en regiones del Mediterráneo. Además, serán posibles las lloviznas en el Estrecho y los chubascos débiles y ocasionales en litorales de Cataluña y en Baleares.

Mientras, en Canarias se prevén cielos despejados o con intervalos de nubes altas. Asimismo, serán probables las nieblas matinales en interiores del tercio este peninsular, este de la meseta Sur, así como en zonas bajas de Castilla y León. Además, se esperan brumas frontales en el extremo noroeste a últimas horas.

En cuanto a las temperaturas máximas. aumentarán en litorales cantábricos, meseta Norte y sistema Ibérico y, en menor medida, en depresiones del nordeste peninsular y de la meseta sur. En el resto se prevén pocos cambios, así como en Canarias, excepto algún ascenso en las islas más orientales. Se espera superar los 30ºC en medianías de Canarias.

Respecto a las mínimas, ascenderán en la mayor parte de la Península, salvo algunos descensos en la fachada oriental, medio-bajo Ebro y este de Alborán. Los aumentos serán localmente notables en el Estrecho, Galicia, oeste de Castilla y León y Cantábrico, mientras que en el resto se prevén pocos cambios. También se esperan heladas débiles en Pirineos.

Asimismo, soplarán vientos moderados de componente este en litorales del sur peninsular con intervalos fuertes en el Estrecho. En Canarias, soplarán vientos flojos de componentes sur y este y habrá predominio de vientos de componente sur en el resto. Además, serán moderados en el Cantábrico, alto Ebro y mitad norte de la vertiente atlántica y de los litorales mediterráneos, que llegarán a ser fuertes con rachas muy fuertes en Galicia y área cantábrica.