Sigue en directo el II Foro Ancares: Mañueco y Rueda abordan los retos del Noroeste

El claustro de la Catedral de Lugo acoge hoy la segunda edición del Foro Ancares, una iniciativa de Diario de León y El Progreso de Lugo, con la colaboración de Banco Sabadell, en la que participan de nuevo los presidentes de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Un encuentro en el que intervendrán la presidenta de grupo de comunicación El Progreso, Blanca García Montenegro; el alcalde de Lugo, Miguel Fernández y el director general adjunto de Banco Sabadell, Pablo Junceda. La jornada podrá seguirse a través de la edición digital de Diario de León (www.diariodeleon.es) a partir de las 12.45 horas.

El foro nació el año pasado con una clara vocación de continuidad, con el objetivo de convertirse en una plataforma de debate para poner sobre la mesa las fórmulas de futuro para el Noroeste de España. Precisamente se eligió el nombre de los Ancares, que comparten las provincias de León y Lugo, para simbolizar las necesidades de esta zona del país muy olvidada, sobre todo en inversiones en infraestructuras, básicas para poder avanzar; pero también en la puesta en valor de su patrimonio y riqueza.

Tanto Diario de León como El Progreso de Lugo ofrecen en este encuentro el marco de diálogo en el que desde la máxima representación política de los dos territorios, pero también con todo el apoyo de los agentes sociales, se sienten las bases sobre las que construir un futuro de crecimiento no sólo en las dos provincias, sino en dos autonomías con problemáticas tan comunes.

Los desafíos y los problemas, pero también las inquietudes y las fortalezas de Castilla y León y Galicia, se debaten hoy en esta segunda edición del Foro Ancares. Que se celebra bajo el lema Los retos del Noroeste. El encuentro se desarrollará a partir de las 12.30 horas, por un espacio aproximado de dos horas, en torno a una mesa redonda en la que los presidentes Mañueco y Rueda intervendrán junto con el director de Diario de León, Josquín S. Torné, y el director del Progreso, Alfonso A. Riveiro.

Además de los presidentes autonómicos participarán en este encuentro varios miembros de sus gobiernos, parlamentarios, alcaldes, empresarios y responsables de diversos colectivos de ambas comunidades. Alrededor de 200 personas para unir fuerzas en la lucha por el desarrollo.

Los dos presidentes autonómicos expondrán los desafíos a los que se enfrentan Castilla y León y Galicia, que comparten demandas y posiciones en torno al sistema de financiación autonómica, pero también sobre el reto demográfico o el desarrollo de las infraestructuras vinculadas al Corredor Atlántico.

Ambas autonomías reclaman que se pondere de forma adecuada el coste de prestar los servicios públicos en un territorio afectado por el envejecimiento y la dispersión de su población. También defienden su modelo de sanidad y educación rural, así como desafíos que entraña la lucha contra los incendios forestales o la despoblación de algunos de sus territorios, especialmente las comarcas vecinas entre las provincias de León, Zamora, Lugo y Orense.

Conectadas por el Camino de Santiago y con protocolos de colaboración desde hace décadas, Castilla y León y Galicia unen fuerzas para reclamar el desarrollo de infraestructuras pendientes, especialmente el Corredor Atlántico, tanto al Gobierno como a Europa. Lo que pasa por mejoras en la red ferroviaria, y en las carreteras y nuevas vías como la autovía A-76, que debe unir Ponferrada y Orense.