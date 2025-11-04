Pablo Junceda: «Invertir en formar talento y retenerlo con buenas condiciones laborales es la clave del futuro»

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Pablo Junceda habla con conocimiento de causa de aquellos asuntos prioritarios para los territorios de Lugo y León hermanados por Los Ancares.

—¿Cómo ve usted el futuro de Lugo y de León y más concretamente de Los Ancares?

—No tengo la mejor duda de que esta tierra tiene un gran futuro. Es cierto, no podemos negarlo, que hay retos que afrontar, como la caída demográfica, fruto de la falta de oportunidades para quedarse. Pero el esfuerzo colectivo, si todos remamos en la misma dirección, nos aportará buena parte de las soluciones. Esto lo vemos a diario en Banco Sabadell; cuando hay emprendedores que apuestan por estas comarcas, tratamos de apoyarlos, porque sabemos de la constancia y del plus que supone querer quedarte en tu tierra y crecer en ella.

—Como usted mismo ha planteado, despoblamiento y envejecimiento de la población son dos hándicaps que parecen insalvables

—Es evidente que, ante el hecho biológico del envejecimiento de la población, o forzamos un relevo generacional, o las cosas se complican. Nuestra presencia como Banco Sabadell en muchas zonas rurales tiene que ver con ese compromiso que toda la sociedad debe tener con comarcas como Los Ancares, donde nosotros vemos futuro, pero para ganar este futuro debemos actuar desde el presente y precisamente por ello nosotros estamos comprometidos con estas tierras. La iniciativa privada hace su trabajo, pero las administraciones públicas se deben de comprometer también con fondos que apuesten por proyectos duraderos y que generen valor; desde la óptica privada, eso es lo que nosotros estamos haciendo: donde haya un proyecto viable, ahí estará garantizada nuestra financiación. Nuestra presencia en Galicia y León es muy activa, y eso incluye la comarca de Los Ancares. Tenemos el ejemplo diario de nuestras Oficinas y nuestros profesionales; y el ejemplo de apoyo a proyectos muy concretos, con cara y ojos.

—Una de las grandes demandas de la población de las zonas rurales es que las entidades bancarias no las abandonen, porque entienden que la atención personal es fundamental

—Mantener un nivel de presencia física adecuado a las necesidades de la población es uno de nuestros objetivos. Pero también es importante reseñar que los tiempos cambian y las cosas evolucionan. Los nuevos clientes, los más jóvenes son nativos digitales y su interacción con el Banco es digital, no presencial; pienso que el secreto está en acompañar a los clientes de la forma en que estos se sientan más cómodos y cercanos con el Banco, pero desde nuestra visión la digitalización no tiene porqué deshumanizar la relación sino hacerla más ágil, conveniente y cercana. Las herramientas con que contamos hoy para poder hacer gestiones desde cualquier sitio, a cualquier hora del dia, incluso los fines de semana son infinitas. Otra cosa es que, en un momento dado, un cliente necesite resolver una duda o pedir consejo; para eso, siempre contará con un profesional del banco. Nunca, dejamos desatendido a un cliente. Ahora los bancos están abiertos las 24 horas del día a través de su app, ese es un hecho disruptivo. Pero las personas más mayores nos tienen y nos tendrán cerca, de forma presencial; este es nuestro compromiso.

—Banco Sabadell o, como les gusta definirse a ustedes mismos, el gran banco de las empresas, especialmente las pymes…

—El modelo económico español está basado en las pequeñas y medianas empresas, son las «joyas de la corona» de nuestra economía como manifestó en varias ocasiones nuestro Consejero Delegado. Desde hace mucho tiempo, Banco Sabadell es la entidad referente en este ámbito: una de cada dos pymes trabaja con nosotros. Aquí también. No es fruto de la casualidad, sino de casi siglo y medio de trabajo junto a las empresas españolas bajo los principios de cercanía, transparencia, escucha activa a nuestros clientes y, sobre todo, ofrecerles servicios que necesiten para ser más competitivos.

Por eso es bueno que sigamos aquí, que seamos un banco independiente cuya mayor preocupación es ayudar a mejorar la competitividad de las empresas y de nuestros clientes. Una referencia clara y eficiente en el ecosistema económico nacional. Así nos lo han dicho recientemente nuestros accionistas, nuestros clientes y el mercado.

—¿Cuándo habla de mejorar las condiciones de territorios como la comarca de Los Ancares en qué está pensando?

—En un mundo interconectado donde casi cualquier gestión puede hacerse de forma digital, no puede ser que las personas sean las que se vean penalizadas o también las mercancías. Es decir, la movilidad es fundamental. Galicia, León, también Asturias, Cantabria… el norte de Portugal, deben estar perfectamente conectadas con Europa para viajeros y mercancías y deben estarlo en las mismas condiciones que otros territorios de nuestro país y de Europa. Esa conexión, que avanza por el compromiso de los territorios implicados, pero no lo suficiente por falta de empuje de las administraciones central y europeas, impulsaría todos nuestros sectores estratégicos.

Y para lograrlo necesitamos que los presupuestos incluyan partidas económicas reseñables para avanzar y finalizar los proyectos de movilidad interterritorial. Hay que hacer lobby, presión en el mejor sentido del término; y eso necesita la altura de miras suficientes para que comunidades de distintas sensibilidades ideológicas trabajen en la misma dirección.

—Territorios que deben apostar por la innovación y la sostenibilidad, pero manteniendo su esencia…

—Por supuesto; ahí está el valor añadido de zonas como Los Ancares, con una idiosincrasia particular, con unas señas de identidad propias, un paisaje y un paisanaje que la distingue, determinadas actividades económicas y, muy importante, donde hay que preservar una naturaleza envidiable. Por eso en Banco Sabadell apostamos por la sostenibilidad y por aquellos proyectos que la incluyan en su perfil estratégico. Le digo más: muchos, gran parte de nuestros clientes ya priorizan sus inversiones en proyectos que tengan el marchamo de sostenibles.

Y de puertas adentro, en el banco trabajamos para minimizar los impactos ambientales de procesos, instalaciones y servicios inherentes a nuestra actividad, optimizando nuestra gestión energética. Para nosotros la sostenibilidad no es un slogan, es nuestra forma de ver y hacer las cosas y por ello gestionamos adecuadamente los riesgos y oportunidades relativas al negocio. A lo largo de este año hemos sido una de las entidades líderes en la financiación de operaciones y proyectos sostenibles en nuestro país y, especialmente en Castilla y León y Galicia.

—¿Todo ello es suficiente para retener a las nuevas generaciones?

—Todo lo que hagamos es poco. Pero ante todo debemos apostar por el talento, por formarlo y por retenerlo, y porque todas aquellas personas que se incorporen al mercado laboral y quieran emprender, tengan las herramientas para hacerlo; debemos acompañarlos en los buenos y en los malos momentos.

El mayor valor añadido de un territorio o de una organización son las personas. Y si somos capaces de generar entornos proclives al desarrollo del talento, situados en zonas donde la calidad de vida es evidente y donde muchos tienen o tendrán arraigo porque se encuentren cómodos y realizados, habremos dado un paso de gigante para revertir el descenso demográfico. Aquí debemos volver de nuevo a hablar de la tecnología y las comunicaciones: estos dos vectores son claves en el futuro de esta tierra y, si además, la financiación es cercana, reconocible y confiable, cerraremos un círculo virtuoso.

—Una vez superada la OPA…

—Yo siempre he dicho que íbamos a seguir aquí, apoyando a nuestros clientes y a este territorio magnífico al que tantos años de historia nos une. Hoy, podemos decir que se ha cumplido el pronóstico. Por tanto nuestro recorrido debe estar marcado por dos formas de actuar: la palabra dada y la humildad. En el banco llevamos casi 18 meses de intensísimo trabajo; en este tiempo nos hemos sentido arropados por accionistas, instituciones, clientes y en muchos actos de la sociedad civil. Y ahora nos toca devolver, con compromiso renovado y humildad esa confianza recibida, que nos ha permitido llegar al mejor puerto: la independencia suficiente para seguir trabajando en cada territorio en beneficio de empresas y clientes. Pues bien, ambos acompañantes de nuestro camino, la palabra dada, el esfuerzo y la humildad, nos llevan necesariamente al destino elegido: el compromiso con las gentes de esta tierra. Pero como en el fútbol, acabado el partido, y más si es una victoria, hay que centrarse en ver cómo se gana el siguiente. Que sigamos aquí, fuertes, es una gran noticia para todos. Quedan muchas cosas por hacer juntos.