Juan González Abella: el guardián de las pallozas

El vecino de la localidad berciana de Burbia, Juan González Abella, es uno de los últimos teitadores de pallozas no sólo de la franja de Ancares bercianos, sino también de la lucense. González Abella es uno de los que guarda ese conocimiento de teitador y que ahora lo está transmitiendo a otras generaciones con cursos formativos de un sector que languidece y que se salva gracias al empeño de particulares y administraciones, que se niegan a dejar perder un legado de siglos.

Juan nació en pueblo de pallozas, dirige una empresa que se llama Construpiedra y en verano suele trabajar mucho más en varios proyectos de restauración de estas milenarias construcciones, las pallozas. A pesar de las dificultades para la continuidad de estas enseñanzas, Juan tiene algún que otro discípulo, entre ellos el de Santos Neira, que ha trabajado estas lides de saber techar pallozas con paja de centeno con él. El tetiador de los Ancares bercianos lleva unos treinta años en el oficio. Los encargos que tiene sobre las pallozas no sólo proceden de Bierzo, porque de lo contrario sería la ruina empresarial. Le llaman mucho también de la zona lucense, de Piornedo otras localidades. Trabaja mucho para para la Xunta de Galicia, y entre otras cosas ha llevado por ejemplo el mantenimiento de la zona del Cebreiro, que es donde más han trabajado, especialmente especializados en restauraciones. En el Bierzo se recuerda su trabajo en la restauración de las pallozas quemadas del pueblo de Campo del Agua, donde aún hay mucha labor por hacer. Allí, ya están restauradas varias por su mano. Empezaron por limpiar el suelo, ya que estaba todo a monte y levantaron muros de dos metros de alto que estaban en el suelo y restauraron todo lo que estaba mal. En el caso de los muros que estaban de pie rejuntaron también la piedra. Lo más difícil de todo en esto de la restauración o construcción de pallozas es conseguir el centeno para la techumbre. Apenas se planta y no hay donde comprarlo. Conseguir la paja del centeno es lo más difícil. Existen años en los que hay buena cosecha de centeno, pero también se dan ejercicios en los que no sirve el material, y al no existir centeno, por eso viven años en los que se dedican más a lo que es la restauración de muros. De no ser así, tendrían la alternativa de estar haciendo hórreos o restaurándolos. El centeno no sirve algunos años porque es muy pequeño y débil, por falta de agua principalmente. Juan González Abella es perfectamente conocedor de que los cuidados del teito de una palloza son fundamentales para su perdurabilidad. Sabe igualmente por experiencia la pervivencia de estas típicas construcciones contra el agua, la nieve, el viento, el sol y todo lo que padecen. La techumbre de una palloza suele durar en perfectas condiciones unos veinte años. A partir de ahí es cuando, por lo general y aunque no es norma, sí que hay que ir cambiando parte de los “mañizos” de paja de centeno. Conseguir el centeno, como es sabido hoy en día no es fácil, y al preguntarle a Juan por si son ellos los que los siembran de temporada cuenta que ellos no se dedican a eso, a plantar. Se dedica otra gente, se lo encargan previamente como reserva para trabajos precontratados y ya se lo dan preparado para el teito. Sólo repasarlo un poco y ya está, listo para colocarlo en el techo de la palloza. Y, en este caso, el centeno ¿Dónde se compra, en tierra de campos, en León, en Castilla?. Lo adquieren en diferentes lugares, pero uno de ellos es en Vega Magaz, en la zona leonesa de La Cepeda, no muy lejos de la romanizada Astorga. “Lo hacen allí unos chavales que llevan toda la vida con eso. Su padre se lo dejó a ellos y ellos siguen”, recuerda en la entrevista González Abella. De esta forma, todo el proceso es igualmente como una especie de economía circular. Dependen unos de otros en el tema de las pallozas. Hay años en los que hacen varias obras con el centeno que cosecharon ellos mismos. Hubo años que en la zona de León quedó mala cosecha, pero por Galicia aún servía, y viceversa. Hubo igualmente ejercicios anuales en los que hicieron obras en pueblos lucenses como Fonfría o Piornedo, donde cosecharon allí la propia paja. En la parte lucense de los Ancares gallegos son muy sensibles a este tipo de restauraciones y están recuperando mucho y bien las pallozas y se preocupan por estos temas etnográficos. De hecho, Piornedo es de los pocos pueblos que quedan pallozas y está bien cuidado. En lo que respecta a la comarca del Bierzo destaca especialmente Balouta, en donde han trabajado finales de veranos para darle un repaso a las cumbres de las pallozas. Está igualmente el pueblo de Pereda de Ancares y también un poco las pallozas levantadas en Carracedelo, en la llanura corazón de la comarca. También los castros de Chano y tampoco es que haya mucho más. Mención especial hay que concederle a Campo del Agua, donde hace dos décadas hicieron la última y ahora, y se necesitó ayuda para teitar después de la restauración de los muros. El precio de todos estos trabajos son muy elevados, dado que es todo a mano. Hace años se calculaba más o menos a 200 euros el metro cuadrado, y esa cifra hoy es superior. Es un trabajo muy laborioso, es todo a mano. La paja de centeno ya salía el metro cuadrado a más de 70 euros. Luego está la madera, la mano de obra, que hay que hacer las cuerdas, porque va todo atado. En cuanto a las enseñanzas que ahora domina el teitador berciano, todo tiene un pasado y un traspaso de conocimiento. Lo que sabe se lo enseñó a teitar un vecino del pueblo de Chan de Villar llamado Manolín. Se jubiló a los 57 años por problemas de la profesión, porque se le dormían las piernas. Y luego ya quedó Juan solo. A él se unión otro berciano llamado Santos Neira que se unió a los trabajos. Fue uno de los teitadores que salió del curso que dio el Consejo Comarcal del Bierzo hace ya varios años. En el Bierzo está operativa esta empresa y había uno en la zona de Puente de Domingo Flórez que aparecía en un video por La Cabrera. Se llama Miguel y ahora se jubila. También Chis hizo labor. En Piornedo hay otro par de ellos. De Burbia está Juan, que ha contado con seis personas en la empresa especializada en las pallozas.

MANUEL FÉLIX