Nuria González: «Para ser Harvard, lo primero es tener un presupuesto como Harvard»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Nuria González repasa los retos de su mandato mientras la Universidad de León se abre paso a uno de los logros más notables de cara al futuro; el grado de Medicina es un antes y un después en la institución académica aunque su Rectora recuerda en el Filandón de la 8 León y Diario de León que no sólo de Medicina vivirá su gestión.

Apoyo a la Junta

La cita del 11 de diciembre. Nuria González abordó algunas cuestiones claves que se antojan decisivas para determinar cómo se implementará el grado de Medicina en la Universidad de León, la nueva facultad que desde el próximo curso iniciará la oferta de estudios. «El 11 de diciembre se emitirá el informe provisional de la agencia que analizará la memoria realiza por la Universidad. En este tiempo hemos contado con el apoyo cercano y continuo de la Junta, que a través de las consejerías de Educación y Sanidad ha estado siempre dispuesta para las aportaciones a un documento que al final se aprobó en los órganos de gobierno de la Universidad de León si votos en contra, con una demostración de unanimidad, seriedad y trabajo», señaló la rectora.

González indicó que «una vez que se emita el informe, el grado será una realidad, aunque sea de carácter provisional, porque te otorga un aval. Se abordarán los estudios con 80 alumnos desde el próximo curso y ya se trabaja en los convenios con salud y con hospitales; en torno al profesorado, se ha avanzado con el beneficio que tiene esta Universidad de León de ser una fortaleza en Ciencias de la Salud y así disponer de docentes en áreaa comunes como la bioquímica, la genética y otras materias; ya estamos en trámites para disponer de profesores en materias específicas».

Por último, «en torno a las nuevas estructuras, se avanza en la licitación del equipamiento de los laboratorios para las instalaciones específicas en la facultad de Ciencias de la Salud, donde se dispondrá de un laboratorio de disección y de medios para impartir anatomía de forma virtual».

Año en el rectorado

Un periodo positivo. «Ha sido un año positivo este tiempo al frente del Rectorado, año duro también de trabajo y proyectos, no solo de medicina, hay otros retos que marcan el desarrollo de la gestión, como hemos fijado en torno a la empleabilidad de los egresados, el emprendimiento y la internacionalización. Mi objetivo es ampliar la visibilidad de la Universidad de León a nivel nacional e internacional; tenemos en marcha el desarrollo de la Casa del Estudiante para enriquecer la vida universitaria. La consolidación de la Universidad de León en diferentes ranking está relacionado con la estrategia y con este empeño en estos retos y objetivos».

La rectora respondió con ingenio a la cuestión del modelo que ambiciona para la Universidad de León, planteada desde la perspectiva de Harvard, donde pasó algunos años de estancias en Harvard. «Para poder ser Harvard hace falta un presupuesto como el de Harvard; en este sentido, siempre tenemos presentes los problemas de financiación de las universidades públicas que reivindicamos desde años atrás»

La oportunidad de la ciberseguridad

Transferencia de conocimiento. La rectora leonesa aludió a la ocasión que tiene la Universidad de colaborar ante la llegada de aplicaciones de desarrollo dependientes de la Otan. «Podemos colaborar con lo que mejor disponemos, que es el conocimiento; la transferencia de conocimiento».

Pedagogía antifranquista

Contenidos sin ideología. Sobre la microcredencial que abre debate en torno a la pedagogía antifascista, Nuria González puntualizó algunos asuntos al margen de la polémica que ha suscitado el enunciado. «Se centra más en valores demócratas, no en ideología; el título igual no ha sido el más oportuno, pero yo estoy satisfecha con los contenidos que no tienen nada que ver con la ideología».

La oferta y la demanda

Número de estudiantes. Las cifras de matrículas son referentes del trabajo que se realiza en la competencia educativa; se cubre la oferta en un 95% y con crecimientos de porcentajes entre un dos y un cuatro por ciento; las cifras son buenas y relacionadas con el esfuerzo que se hace en la oferta formativa que hace que más estudiantes quieran venir a León.

Retos de mandato

Más que Medicina. La rectora de la Universidad de León reiteró los retos de mandato «más allá de Medicina», que implica «la memoria más exigente de cuantas se han abordado hasta ahora» en la institución académica. Medicina se pondrá en marcha el próximo curso junto a dos nuevos másteres y con la convivencia con la gestión y desarrollo de «nuevos grados en los que pensamos para ampliar la oferta de la Universidad de León». En ese ámbito, la rectora reconoce que esta nueva Facultad de Medicina es «el hito más importante» que tiene por delante aunque se refiere a nuevos y diversos retos «que iremos desarrollando».