El Caule acoge el 8º Encuentro de Prevención de Riesgos Laborales en Sacyl

El Hospital Universitario de León ha acogido este jueves el 8º Encuentro de Prevención de Riesgos Laborales en Sacyl, que se encuadra en el marco de las Estrategias de Actuación en Prevención de Riesgos Laborales de la Gerencia Regional de Salud 2023-2025, en concreto, dentro del Objetivo General IV, "alcanzar una verdadera cultura de la prevención a través de la mejora cualitativa en la formación e información impartida, del incremento de las actuaciones de sensibilización y en el fomento de buenas prácticas preventivas".

El evento, en el que han participado más de un centenar de profesionales de las distintas áreas de salud de la Comunidad, ha estado organizado por la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional de la Gerencia Regional de Salud y el servicio de Medicina Preventiva y Salud Laboral del CAULE.

El acto ha sido inaugurado por el director gerente del Complejo Asistencial, Alfonso Rodríguez-Hevia González, quien recordó que el 8 de noviembre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales cumple 30 años y que en el momento actual está en fase de actualización.

En cuanto a los contenidos de la jornada, en esta octava edición del encuentro se ha puesto el foco en dos objetivos concretos, desarrollados en sendas mesas redondas, con exposiciones de reconocidos profesionales de la salud en la comunidad. Así, la primera mesa redonda ha tenido como protagonista la campaña de vacunación de la gripe, pues el colectivo de trabajadores de centros sanitarios es un grupo prioritario para recibir la vacuna, fundamentalmente por la obligatoriedad de mantener el servicio a la comunidad, velar por la salud de los profesionales y evitar convertirse en vectores de transmisión.

A continuación tuvo lugar una comunicación residente sobre la visión de la salud laboral y la empresa saludable en Francia.

La segunda mesa redonda ha abordado las empresas saludables y bienestar laboral, con la participación de profesionales de empresas. En los últimos años se están promoviendo actuaciones e iniciativas empresariales que se incluyen en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales pero que van más allá de los clásicos conceptos de prevención y protección, dirigiéndose directamente al cuidado integral de las personas que conforman la organización.

Finalmente, se contó con la ponencia de una experta en mediación. Desde el año 2018 la Gerencia Regional de Salud dispone del Procedimiento PEA GRS SST 15, de Mediación Interna en sus centros e instituciones sanitarias. En todas las áreas de salud existe un equipo de mediación a disposición de los trabajadores. Desde noviembre de 2024 se han impartido dos cursos de formación para personas mediadoras y se han renovado estos equipos, que actualmente están compuestos por 68 personas.