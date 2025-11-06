Las Siete Palabras inaugura el Belén Tradicional 'Eduardo de Paz, in memoriam' en el Seminario Conciliar San Froilán

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz abrirá al público este viernes, 7 de noviembre, su Belén Tradicional 'Eduardo de Paz, in memoriam', una propuesta que rinde homenaje al fundador de la Cofradía y que este año cuenta con la colaboración del reconocido artista belenista José Luis Mayo.

El Belén, instalado en el Seminario Conciliar San Froilán (Plaza de Regla), invita a redescubrir la esencia de la Navidad a través de una representación tradicional cuidadosamente elaborada, que combina la belleza del arte belenista con el espíritu fraternal que caracteriza a la Cofradía.

La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de enero, con una entrada simbólica de 1 euro, en horario de 10 a 14 horas de mañana, y de 17.30 a 21.30 en horario de tarde. Además, contarán con horarios en días especiales, por lo que recomiendan seguir las indicaciones de las Redes Sociales de la Penitencial.

Con esta nueva edición, la Cofradía reafirma su compromiso con la cultura y la tradición leonesa, ofreciendo a la ciudad un espacio de encuentro, emoción y esperanza en torno al misterio de la Natividad.