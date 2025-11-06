Sánchez Guerrero releva a De Luz como general de la Guardia Civil en León

Miguel Sánchez Guerrero, hasta ahora coronel del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, con sede en Málaga, tomará el relevo a José Antonio Hernández de Luz de Las Heras como general jefe de la XII Región de la Benemérita, con sede en León. De Luz regresará a Valencia, tras la decisión adoptada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el seno de una serie de cambios en el organigrama.

Sánchez Guerrero ha reforzado la cooperación con organismos como Salvamento Marítimo y ha participado en múltiples misiones de rescate y control de tráfico marítimo, durante el tiempo en el que ha estado al frente del Semar. El ascenso a general de brigada se interpreta internamente como un reconocimiento a su gestión técnica y su perfil de coordinación interinstitucional. En su nuevo cargo, dirigirá la XII Zona que agrupa las nueve comandancias provinciales de Castilla y León, con especial atención a la seguridad rural y las operaciones fronterizas con Portugal. Tiene su sede en Fernández Ladreda. El cese de Fernández de Luz de las Heras se ha hecho efectivo el 31 de octubre, apenas un año y cuatro meses después de su toma de posesión. Su mandato, iniciado en junio de 2024, había estado marcado por la reorganización operativa de las unidades rurales y el refuerzo de la cooperación con las policías locales y autonómicas. Durante su etapa al frente del Semar, el que pasa a ser nuevo general de Castilla y León impulsó la modernización de los sistemas de vigilancia costera y la renovación de las patrulleras de la flota. Su paso por la dirección marítima también le permitió establecer vínculos estratégicos con entidades internacionales dedicadas a la seguridad náutica. En Castilla y León, deberá hacer méritos en otros frentes, más dirigidos a la gestión. «Sentí una gran emoción por volver a la que fue y no ha dejado de ser mi casa, y por la que sentí un dolor inmenso desde los 700 kilómetros que me separaban de ella hace un año y medio, cuando me destinaron a Castilla y León. Así que vuelvo a Valencia con el firme propósito de ayudar a curar las heridas que todavía no han cicatrizado», manifestó el general De Luz a la prensa valenciana.