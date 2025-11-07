El PP critica a Diez por «improvisar» en la limpieza de los colegios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP del Ayuntamiento de León denunció ayer la «improvisación» con la que trabaja el equipo de gobierno tras conocer el encargo para realizar una limpieza urgente de los colegios con un importe de 250.000 euros.

El portavoz «popular», David Fernández, aseguró que esto sólo responde a las reiteradas denuncias hechos por su partido y no por una buena planificación del equipo liderado por José Antonio Diez.

«Una vez más se pone de manifiesto la precaria situación de la limpieza de las instalaciones municipales en general, pero en este caso es especialmente alarmante ya que afecta a menores», dijo Fernández, quien añadió que «este contrato llama la atención por la urgencia en la tramitación, lo cual indica que en seis años de gobierno han sido incapaces de encontrar una solución estable y duradera para una prestación adecuada de este servicio».

Por eso el PP consideró que el alcalde «va a remolque de las circunstancias», actuando a corto plazo y sin mantener unos servicios públicos de calidad, lo que demuestra «su mala gestión».

«Pedimos al alcalde y su gobierno socialista sensatez en la gestión de los servicios municipales. El alcalde dedica mucho tiempo a otros asuntos que no les importan a los leoneses mientras es incapaz siquiera de tener limpios los colegios donde estudian los niños leoneses» señaló Fernández.