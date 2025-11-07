Cierre temporal de la Zona de Esparcimiento Canino de la calle Barcelona por obras en el sistema de riego

Publicado por Ayuntamiento de León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano, va a acometer obras de reforma en el sistema de riego de la Zona de Esparcimiento Canino (ZEC) ubicada en la calle Conde Barcelona. Por este motivo, este espacio permanecerá cerrado el tiempo que se prolonguen los trabajos que se inician el próximo lunes 10 de noviembre.

Una vez concluya la reforma, previsiblemente el jueves 14 de noviembre, la Zona de Esparcimiento Canino reabrirá con normalidad.