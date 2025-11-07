La iniciativa de STEM Talent Girl fomenta mujeres líderes en ciencia y tecnología en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha inaugurado el curso 2025-2026 de STEM Talent Girl en León que impulsa la Fundación ASTI en colaboración con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades reiterando la apuesta de la Junta por el impulso, la educación y el empoderamiento de la próxima generación de mujeres líderes en ciencia y tecnología.

Esta edición contará con 147 alumnas de 29 centros de la provincia que trabajarán en el desarrollo del talento y el fomento de vocaciones científicas y tecnológicas con el objetivo de reducir la brecha de género existente en estas materias. A través de charlas de mujeres de referencia en las áreas STEM - Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas- y sesiones de orientación académica y profesional, se trata de inspirar a la población juvenil en competencias digitales y nuevos perfiles STEM.

“Este programa es mucho más que talleres, sesiones o becas. Es una red de talento, de inspiración y de futuro. Un espacio donde las chicas de hoy descubren que también pueden ser las científicas, ingenieras, tecnólogas o matemáticas del mañana. Y lo hacen de la mano de mujeres que ya están abriendo camino, que inspiran con su ejemplo y que demuestran, con hechos, que sí se puede”, ha destacado el delegado.