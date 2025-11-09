Expo Model Tren recoge el pasado glorioso de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Enseña la Expo ModelTren el pasado floreciente de León en el sector ferroviario; allí está replicada la curva 16, del mítico Lazo, junto al armazón del cargadero de carbón de La Silva; no queda nada de eso, salvo la vía casi jubilada por inanición y una muestra a escala en las maquetas que estos días ilusionan la ilusión de los recuerdos y los amantes del ferrocarril. Esto se puede seguir en la Expo Model Tren 2025, en Madrid, cita imprescindible para los incondicionales del sector ferroviario que trae paraísos al escaparate; como el sexto túnel de la rampa de Pajares, otra joya de aquel pasado de León ahora arruinado.