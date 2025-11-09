Diario de León

Modelismo ferroviario

Expo Model Tren recoge el pasado glorioso de León

Réplica del giro 16 del lazo, en el cargadero de La Silva,

Réplica del giro 16 del lazo, en el cargadero de La Silva,DL

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

En:

Enseña la Expo ModelTren el pasado floreciente de León en el sector ferroviario; allí está replicada la curva 16, del mítico Lazo, junto al armazón del cargadero de carbón de La Silva; no queda nada de eso, salvo la vía casi jubilada por inanición y una muestra a escala en las maquetas que estos días ilusionan la ilusión de los recuerdos y los amantes del ferrocarril. Esto se puede seguir en la Expo Model Tren 2025, en Madrid, cita imprescindible para los incondicionales del sector ferroviario que trae paraísos al escaparate; como el sexto túnel de la rampa de Pajares, otra joya de aquel pasado de León ahora arruinado.

tracking