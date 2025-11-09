La falta de personal del CGO frena los trenes de mercancías

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Corrientes internas y críticas con la gestión ferroviaria airearon durante esta semana alguna incidencia relevante que afectó la fluidez y de la circulación por falta de personal. Se refería a la suspensión de todos los trenes de mercancías en la noche por falta de personal en el Centro de Gestión Operativo. Los comentarios que acompañan a estas notas sobre la administración de la operadora tiene un sentido predecible: «El objetivo de cerrar está más cerca ante la indiferencia de sus responsables». La falta de personal en el CGO se señaló como un hito en la decadencia de Renfe Mercancías. Fue dos noches antes de un segundo incidente vinculado a este parón de los mercantes. Una composición entre Asturias y León Clasificación se quedó en la bifurcación de Tudela Veguín por la inutilidad de la locomotora. La falta de personal en el CGO retrasó la intervención de rescate y empujó una cadena de consecuencias en la detención de otros trenes que tenían previsto el paso por la zona afectada. Los operarios esperan soluciones para salvar la sección de transportes.