Diario de León

El santo más leonés reúne a los fieles en el centro de León, en fotos

El barrio de San Martín celebra la festividad de su santo con la participación de numerosos fieles

Procesión de San Martín en León.

Procesión de San Martín en León.Virginia Moran

León

El barrio de San Martín conmemoró este domingo la fiesta del patrón. Una cita que tuvo la participación de numerosos fieles que quisieron acompañar al santo.

Procesión de San Martín en León.

Procesión de San Martín en León.Virginia Moran

Devoción de los fieles en la procesión de San Martín en León

