Un coche se sale de la vía y choca contra una farola en Trobajo del Camino (León)

Un turismo se ha salido de la vía y ha colisionado contra una farola en la Avenida Párroco Pablo Díez, número 378, a las 19:23 horas de este domingo.

Inicialmente no se reportaron heridos, pero la Policía Local de San Andrés del Rabanedo ha confirmado posteriormente que un varón de 56 años ha resultado lesionado. El hombre fue atendido en el lugar por los servicios sanitarios.

Hasta el punto del accidente se desplazaron agentes de la Policía Local, que avisaron al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias – Sacyl. Este último organismo envió una ambulancia de soporte vital básico para prestar asistencia al afectado.