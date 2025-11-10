Nace Unidos por San Andrés: un partido local que promete acabar con el abandono

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Se presenta Unidos por San Andrés (UxSA), un nuevo partido político, que nace para ofrecer una nueva visión en la gestión municipal, centrándose en las necesidades reales de los vecinos.

Con una vocación exclusivamente municipal y alejada de los partidos a nivel nacional y autonómico, esta nueva agrupación presenta su programa basado en el sentido de responsabilidad financiera y que tiene como finalidad controlar la deuda, gestionar el municipio de manera eficiente y mejorar la calidad de vida de los vecinos de San Andrés a través de un municipio más cuidado y limpio.

Integración de Ciudadanos

Unidos por San Andrés (UxSA) y Ciudadanos han decidido aunar esfuerzos en esta nueva etapa política. Con esta nueva alianza, se busca combinar sus fortalezas para enfrentar los retos locales de manera más eficaz.

Al frente de UxSA se encuentra Rafa Sánchez, actual Portavoz de Ciudadanos, quien fue elegido por los integrantes del nuevo partido en su asamblea fundacional celebrada el pasado mes de octubre.

“Esta agrupación de electores comparte la visión de la mayoría de los vecinos que consideran necesaria una transformación radical en la forma de hacer política en San Andrés del Rabanedo. Los partidos tradicionales están más enfocados a la política autonómica y nacional, mientras que las opciones leonesistas han fallado en la gestión local y se han olvidado de las necesidades reales de los vecinos”, comenta. “Sin embargo, Unidos por San Andrés nace por y para San Andrés del Rabanedo. Buscamos establecer nuevas reglas basadas en la política útil y cercana, enfocada en mejorar la calidad de vida de los vecinos del municipio”, afirma Rafa Sánchez.

El nuevo Portavoz de UxSA recuerda que, “en este municipio, durante años, diferentes siglas y colores políticos han pasado por el gobierno sin lograr ninguna mejora. La gestión de la limpieza, los jardines o el alumbrado no es una cuestión de derechas o de izquierdas, es una cuestión de sentido común”, explica.

Nueva visión política para San Andrés

Tras una primera fase de estrategia de pre-lanzamiento publicitario, en la que han aparecido carteles con el lema “El cambio comienza aquí”, y que ha generado una gran expectación entre los vecinos del municipio, finalmente se desvela la autoría. “Como somos un nuevo partido político, cercano y con una visión totalmente local, hemos querido generar curiosidad entre los vecinos como primer paso. Ahora, ya podemos decir con orgullo que las siglas UxSA son mucho más que los carteles, son la promesa de una reorganización municipal basada en la eficiencia y en la representación de sus intereses”, explica Rafa Sánchez.