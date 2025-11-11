Éxito de las jornadas del colegio de arquitectos para redescubrir León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Más de doscientas personas redescubrieron la capital leonesa durante la segunda edición de León abre sus puertas, un festival celebrado el fin de semana y organizado el Colegio Oficial de Arquitectos de León. Las visitas guiadas y rutas urbanas organizadas ofrecieron una nueva manera de mirar León: con la visión técnica, urbana y cultural que aportan los arquitectos. La iniciativa fue posible gracias a la implicación directa de quince arquitectos del colegio, que desarrollaron tareas de difusión, gestión, apoyo y guiado de los recorridos. Su labor permitió ofrecer al público una experiencia enriquecedora, basada en el conocimiento de los edificios, desde su historia y función hasta su estructura y diseño. El éxito de esta segunda edición llevó a duplicar turnos en el Palacio de Gaviria, la sede del Eren y la Oficina de Correos, ante la gran demanda de inscripciones para redescubrir la ciudad a través de alguno de sus edificios más singulares así como rutas urbanas.