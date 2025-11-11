Éxito de las jornadas del colegio de arquitectos para redescubrir León
Más de doscientas personas redescubrieron la capital leonesa durante la segunda edición de León abre sus puertas, un festival celebrado el fin de semana y organizado el Colegio Oficial de Arquitectos de León. Las visitas guiadas y rutas urbanas organizadas ofrecieron una nueva manera de mirar León: con la visión técnica, urbana y cultural que aportan los arquitectos. La iniciativa fue posible gracias a la implicación directa de quince arquitectos del colegio, que desarrollaron tareas de difusión, gestión, apoyo y guiado de los recorridos. Su labor permitió ofrecer al público una experiencia enriquecedora, basada en el conocimiento de los edificios, desde su historia y función hasta su estructura y diseño. El éxito de esta segunda edición llevó a duplicar turnos en el Palacio de Gaviria, la sede del Eren y la Oficina de Correos, ante la gran demanda de inscripciones para redescubrir la ciudad a través de alguno de sus edificios más singulares así como rutas urbanas.