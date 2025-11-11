Unidos por San Andrés, Uxsa, irrumpe en la política local

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

San Andrés del Rabanedo alumbra un nuevo partido bajo el formato de agrupación de electores que impulsa el portavoz de Ciudadanos, Rafael Sánchez, y que se denomina Unidos por San Andrés (Uxsa). Abierto a personas con ideologías de todos los signos, ya que «la gestión municipal no entiende de colores, solo de hacerlo bien», según indica, Uxsa se presenta bajo el lema de «el cambio comienza aquí» para practicar una «política útil y cercana centrada en resolver los problemas de los vecinos».

De hecho, además de afiliados de Cs, suma a la actual no adscrita escindida del PP, a miembros de asociaciones y profesionales de toda índole «que compartimos la visión de la mayoría de los vecinos que consideran necesaria una transformación radical en la forma de hacer política en San Andrés del Rabanedo». Cree que los partidos tradicionales «están más enfocados en la política autonómica y nacional, mientras que las opciones leonesistas han fallado en la gestión local y se han olvidado de las necesidades reales de los ciudadanos», comenta.

No es el primer partido nuevo que surje en el municipio. El leonesismo dejó dos escisiones: el Partido Regionalista PAL-UL, que lideró Francisco Gómez durante casi tres legislaturas desde 2007 y el que formó el histórico Luis Herrero Rubinat y que denominó Independientes por San Andrés (Ixsa), de la mano que prosiguió en la Corporación en 2011 y se evaporó esa misma legislatura.

Ángel González lanzó Unidad de España 1978 para concurrir en las urnas en 2019, aunque sin éxito, un año en que sí entró Vox al Ayuntamiento, al igual que Cs se había incorporado en 2015.

Ahora, Unidos por San Andrés (Uxsa) nace «por y para» el municipio. Sánchez asegura que buscan «establecer nuevas reglas enfocadas en mejorar la calidad de vida de los vecinos», porque los diferentes gobiernos «han pasado sin lograr ninguna mejora. La gestión de la limpieza, los jardines o el alumbrado no es una cuestión de derechas o de izquierdas, es una cuestión de sentido común», explica. «Tenemos una visión totalmente local, alejada de los partidos nacionales», remarca.