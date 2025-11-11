La Junta espera sentencia desde hace meses para solucionar las okupaciones del Laboratorio Pecuario

La Junta de Castilla y León aguarda desde hace meses una resolución judicial para poner fin a la problemática suscitada en el antiguo Laboratorio Pecuario de la capital, futura sede de una Oficina de Empleo de Ecyl, pasto ahora de los okupas en las últimas semanas después de haber sido asaltada de forma ilegal por varios grupos marginales. «Se solicitó el desalojo y estamos a la espera».

Los ocupantes ilegales convivían en el interior de sus dependencias y como consecuencia de los conflictos territoriales por la venta de estupefacientes, se han generado sucesos como el incendio de este fin de semana, que obligó a intervenir a Bomberos, Policía Local y Policía Nacional.

La administración autonómica ostenta la titularidad del edificio y se encuentra con las manos atadas. «Se celebró un juicio hace algunos meses para determinar qué es lo que se va a hacer y seguimos esperando por la sentencia», manifestaron en este periódico fuentes oficiales, consultadas en la mañana de ayer. Mientras no haya resolución judicial, no se pueden acometer las actuaciones correspondientes y no hay forma de terminar con el nido de problemas en que se está convirtiendo el entorno de lo que antiguamente fue el Estadio Antonio Amilivia, que asentaba sus bases sobre el área de La Puentecilla. El contrato figura en el Portal de Contratación bajo el nombre técnico ‘Redacción de PBE, proyectos específicos, estudio de SS, estudio geotécnico, estudio de gestión de residuos, CEE, comunicación ambiental y dirección facultativa vinculada a las obras de ampliación y reforma de la nueva OE León II’. Pero en tanto no se resuelva el litigio del desalojo por la vía de lo penal, no hay solución de continuidad.

Ya es la segunda vez que se producen en los últimos meses incidentes de este tipo. Desde que en 2011 la Plataforma del 15-M decidiera tomarlo casi por la fuerza, han sido varias las intervenciones de la Junta. La Delegación Territorial de León determinó el corte del suministro eléctrico y el sellado del acceso. A pesar de ello, el precinto ha sido vulnerado en al menos dos ocasiones. La última, al día siguiente de que se tapiara el acceso. Testigos presenciales comprobaron como en pocas horas se forzaban los muros recién levantados.

El Pecuario acogerá el Servicio de Empleo de la Junta (Ecyl) y el Estatal de Empleo (Sepe).