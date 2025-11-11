Así es la pionera unidad contra el dolor crónico cuyo modelo se va a extender a toda la Comunidad

Parte de las instalaciones de la Unidad de Tratamiento Activo contra el Dolor Crónico en el centro de salud de El Ejido.DL

El éxito que cosecha entre los pacientes la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico (no oncológico) ubicada en el centro de salud de El Ejido, ha convencido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a extender el modelo a otros cuatro municipios de la provincia: Bembibre, Fabero, Astorga y La Bañeza, según indicó en el acto de reconocimiento a la labor que se desarrolla desde hace casi un año desde El Ejido.

"Somos la primera comunidad de España en poner en marcha este servicio y ya somos referentes no sólo en el país, sino internacionalmente".

El gran avance es enseñar a manejar ese dolor a los propios pacientes hasta que lo olvidan y sin fármacos. para ellos, un equipo multidisciplinar de fisioterapeutas, médicos, expertos en salud mental y enfermeras valoran a cada usuario y marcan unas pautas.

Una de esas pacientes, María Luisa Fernández, explicó que llegó coja y a punto de una operación de espalda, desanimada para realizar actividades o relacionarse y la impactó que le dijeran "el dolor crónico te lo tienes que quitar tú. Se cura porque está en el cerebro y se puede resetear". Animada por los resultados, pide dar visibilidad a la unidad del dolor crónico "porque ya veis que funciona".

Fernández Mañueco recordó que estas unidades que están operativas ya en León, Valladolid, Burgos y Palencia, se extenderán a "todas las provincias" y dentro de la de León, al menos, a esas cuatro localidades.

En conjunto ya han tratado a 6.000 pacientes y disponen de 40 profesionales.

El presidente destacó "el enfoque pionero que cambia la cara de dolor por una sonriente y ayuda a que los pacientes recuperen la normalidad de su vida insistió que Sanidad". Recordó que Sacyl ha destinado en los últimos años 25 millones en tecnología para León, la futura obra de ampliación de la UCI y la nueva unidad de fisioterapia con que se dotará al centro de salud de Pinilla.

Por supuesto parte, el coordinador de las unidades de afrontamiento activo del dolor crónico, Federico Montero, explicó que en ellas se combina la "ciencia y la sensibilidad humana con una forma distinta de entender el dolor sin fármacos con cuatro pilares: el asistencial que no trata a personas con la etiqueta del diagnóstico sino reconociendo el dolor como enfermedad; el docente, con formación a profesionales de 15 países diferentes; el investigador, con colaboraciones con institutos de biología celular y genética y centros de Europa y Harvard; y la coordinación entre atención primaria, el hospital y los recursos".

Insistió en que se ha creado un modelo "sólido, innovador y humano que demuestra que la sanidad de CyL sabe liderar".