Mañueco implantará unidades del dolor en otros 4 municipios tras el éxito en El Ejido

El éxito que cosecha entre los pacientes la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico (no oncológico), ubicada en el centro de salud de El Ejido, ha convencido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para extender el modelo a otros cuatro municipios de la provincia: Bembibre, Fabero, Astorga y La Bañeza, según indicó en el acto de reconocimiento a la labor que se desarrolla desde hace casi un año en ese pionero ambulatorio leonés.

Un esfuerzo que convierte a CyL, donde ya funcionan también en El Bierzo, Ávila, Burgos, Palencia y Valladolid y han tratado a 6.000 pacientes, en «la primera comunidad de España en poner en marcha este servicio y ser referente en el país e internacionalmente», indicó.

En ellas se enseña a manejar el dolor crónico «sin fármacos» a los propios pacientes hasta que lo olvidan y pueden volver a desarrollar una vida cotidiana normal. Se logra con un equipo multidisciplinar de fisioterapeutas, médicos, expertos en salud mental y enfermeras, que valoran a cada usuario, marcan unas pautas y aplican educación en la neurociencia más avanzada y programas de ejercicios terapéuticos. Fernández Mañueco reconoció que también se extenderán a «todas las provincias» que carecen de ellas en la autonomía (Salamanca, Segovia, Soria y Zamora). E

l presidente destacó «el enfoque pionero que cambia la cara de pena por una sonriente y ayuda a que los pacientes recuperen la normalidad de su vida».

Estas unidades «suponen un auténtico cambio de paradigma en el tratamiento del dolor, centrado en recuperar la calidad de vida de los pacientes sin sufrir efectos secundarios» y con una atención integral y personalizada. El dolor musculoesquelético persistente, una patología que afecta a más de 400.000 personas en Castilla y León, es uno de los principales motivos de consulta en Atención Primaria y la prevalencia ha aumentado en las últimas décadas —se la denomina la epidemia silenciosa-, pero los avances en neurociencias y los descubrimientos en neurofisiología del dolor han permitido diseñar nuevos abordajes de tratamiento con unos resultados esperanzadores.

Por su parte, el coordinador de las unidades de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico, Federico Montero, explicó que combinan la «ciencia y la sensibilidad humana con una forma distinta de entender el dolor sin fármacos, apoyados en cuatro pilares: el asistencial, que no trata a personas con la etiqueta del diagnóstico sino reconociendo el dolor como enfermedad; el docente, con formación a profesionales de 15 países diferentes; el investigador, con colaboraciones con institutos de biología celular y genética y centros de Europa y EE UU; y la coordinación entre atención primaria, el hospital y los recursos».

Insistió en que se ha creado un modelo «sólido, innovador y humano que demuestra que la sanidad de CyL sabe liderar».

Mañueco señaló que la Junta ha invertido esta legislatura en León 25 millones para incorporar la tecnología más avanzada. Y puso como ejemplo el centro de salud El Ejido, la ampliación y reforma integral del centro de salud de Pinilla o el de Bembibre, la Unidad de Radioterapia que tendrá el Bierzo y la ampliación de la UCI de León.

Con investigación avalada por Harvard

El coordinador de las unidades, Federico Montero, apuntó que «el paciente deja de ser un receptor pasivo como se venía realizando hasta ahora con el modelo y el médico paternalista para convertirse en protagonista activo de su recuperación y gracias a los tratamientos y programas que se realizan».

Contabilizó en miles las personas que han conseguido que el dolor deje de ser eje de sus vidas y ensalzó las investigaciones que han desembocado en esos resultados, gracias a la colaboración de universidades de institutos de biología moleculares y con grupos internacionales de prestigio, incluyendo centros en Brasil, Bélgica y el laboratorio de regulación de Harvard.