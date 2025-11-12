ULE y Afundación establecen un marco de colaboración en cultura, educación y acción social que se inicia con la exposición ‘Goya-Hellboy’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Fortalecer la vida cultural y patrimonial de León, impulsar la innovación educativa y promover el bienestar social son los objetivos que han unido a la Universidad de León y a Afundación, la Obra Social de Abanca, que han suscrito este miércoles un marco de colaboración.

El acuerdo, según ha destacado la rectora de la ULE, Nuria González, sienta las bases para una cooperación estable, sustentada en valores compartidos por ambas entidades, como la educación como motor de progreso, la cultura como patrimonio vivo y el compromiso social como seña de identidad.

“Estamos ante el inicio de una colaboración duradera que contribuirá desde la cultura, la educación y la innovación, a mejorar la vida de las personas y fortalecer el compromiso social que compartimos ambas instituciones”, destacó la rectora, que estuvo acompañada durante la firma del vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deporte, Diego Soto.

Una idea compartida por Miguel Ángel Escotet, que puso de relieve la amplitud del marco de cooperación abierto entre ambas instituciones y anunció que la colaboración se iniciará con una exposición de obras pertenecientes a la colección artística de Afundación, compuesta por más de 5.000 piezas de grandes artistas.

Concretamente, la Universidad de León acogerá después de Semana Santa ‘Goya-Hellboy. Una iconografía de monstruos’, una muestra expositiva del reputado artista francés Stéphane Levallois que reflexiona sobre el universo fantástico del pintor español, utilizando a uno de los monstruos más populares del cine y el cómic del siglo XXI de la mano del gran creador de monstruos del cine de Hollywood.

El convenio, con una vigencia inicial de cuatro años, permitirá el desarrollo de programas de formación, divulgación y voluntariado, así como la puesta en marcha de actividades culturales, sociales y académicas que contribuyan al desarrollo integral de las personas y al fortalecimiento del tejido cultural y educativo de la comunidad.

Con esta alianza, la Universidad de León y Afundación refuerzan su compromiso con la educación, la cultura y la acción social como herramientas esenciales para construir una sociedad más equitativa, participativa y comprometida con su entorno.