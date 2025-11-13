León se pone en alerta: la borrasca Claudia trae vientos extremos y lluvias fuertes a toda la provincia leonesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León se encuentra en el epicentro de una intensa borrasca que afectará a toda Castilla y León este jueves, con avisos amarillos por precipitaciones acumuladas de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas y rachas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), estos fenómenos pondrán en jaque especialmente las zonas de montaña, aunque afectará a gran parte de la provincia, aumentando el riesgo de inundaciones y caídas de ramas en una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica.

Los avisos entrarán en vigor a partir de las 00.00 horas y se prolongarán hasta las 23.59 horas, cubriendo por completo el territorio provincial.

En concreto, el riesgo de lluvias intensas se centra en la Cordillera Cantábrica de León y buena parte de la provincia leonesa, donde se esperan acumulaciones superiores a los 60 l/m² en periodos de 12 horas. Estas precipitaciones, posiblemente acompañadas de tormentas, podrían provocar desbordamientos en cauces menores y acumulación de agua en zonas urbanas y rurales, según los modelos de la Aemet.

Fuentes consultadas en Meteored, portal meteorológico de referencia, corroboran esta previsión, destacando que las lluvias serán más persistentes en el norte de la provincia, con intensidades que oscilarán entre 20 y 30 mm/h en los momentos de mayor actividad. Paralelamente, los vientos fuertes azotarán León desde la medianoche, con rachas máximas de hasta 90 km/h procedentes del suroeste. Este fenómeno, que se extenderá a lo largo del día, representa un peligro para la circulación viaria y las infraestructuras, pudiendo causar cortes en el suministro eléctrico y la caída de objetos.

La Aemet advierte de que estas ráfagas serán especialmente intensas en áreas abiertas como la comarca de El Bierzo, donde el viento podría complicar la movilidad en carreteras secundarias como la LE-420 o la A-66.Aunque el aviso por viento se limita inicialmente a la parte llana. Toda la provincia permanecerá en alerta amarilla, alineándose con el resto de Castilla y León. En Ávila, Salamanca, Zamora, Palencia, Burgos, Segovia, Valladolid y Soria se activarán similares precauciones, pero León destaca por la combinación de ambos riesgos, lo que eleva la probabilidad de incidencias. Meteored añade que las temperaturas en León oscilarán entre los 5ºC de mínima y los 12ºC de máxima, con cielos cubiertos y una humedad relativa superior al 90%, agravando la sensación de frío y humedad.