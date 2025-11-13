Innovación con acento de León

La ciudad de León vuelve a mostrar una vez más su talento. En esta decimotercera edición, se ha puesto rostro a la innovación y al avance social que siete proyectos con sello leonés han desarrollado para lograr un futuro mejor para todos. Tradiciones, tratamientos médicos, soluciones sostenibles para los cultivos, una vacuna pionera, una herramienta de textos, una metodología matemática y una solución revolucionaria para la columna son el germen de estas iniciativas.

Todos los premiados han coincidido en reivindicar la ciencia que se hace desde León y su poder transformador. Acogen este reconocimiento con la ilusión de seguir avanzando con sus proyectos y agradeciendo el apoyo de todos los agentes sociales que siguen apostando por la ciencia.

El director de Diario de León, Joaquín S. Torné, resaltó el valor de todos los premiados y el hecho de que estos galardones, que Diario de León entrega ya desde hace trece años, «buscan lo mejor de León y lo encontramos en los jóvenes con ganas de comerse el mundo». Torné defendió que la juventud de hoy en día, pese a las constantes críticas, «se esfuerza tanto como lo han hecho todas las generaciones a lo largo de la historia» y valoró ese «esfuerzo» realizado por todos los galardonados ante los que recordó que los Innova «premian el talento vinculado a proyectos de futuro, plagados de ilusión y de juventud». «Debemos felicitar a todos los premiados por demostrar que hay tiempo para todo si hay empeño y hay sueños que cumplir», remarcó Torné.