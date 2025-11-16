La Bienaventuranza celebró un ensayo conjunto en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Alrededor de 200 músicos se dieron cita en el nuevo local de ensayos de la cofradía del Santo Cristo de la Bienaventuranza, en una jornada de confraternización para secciones musicales, a la que asistieron buena parte de la representación más selecta del panorama musical cofrade leonés, declinada la invitación en otros casos.

La actividad se incardinó bajo el epígrafe de ensayo de puertas abiertas y fue la oportunidad ideal para comprobar el sonido de algunas marchas conocidas de los repertorios en todas las organizaciones y de otras menos habituales.

Músicos y familiares, disfrutaron de una velada agradable en la que destacó el sonido de los instrumentos de viento, protegidos por la condición de ensayo a cubierto, circunstancia que permitió disfrutar de sonidos que a 18° de temperatura no se pueden conseguir en el frío de la calle durante las procesiones y durante las numerosas actuaciones que jalonan el calendario de la AM.

CONFRATERNIZACIÓN

Miguel Ángel Hernández, director de la Agrupación Musical de la cofradía del Santo Cristo de la Bienaventuranza y Sergio de Juan, director musical, entregaron una serie de recuerdos y distinciones a varios de los integrantes del colectivo, antes de proceder a celebrar una fiesta de hermandad en la que buena parte de la conversación versó en torno a los temas de la Semana Santa.

SCB estará presente en un concierto solidario que tendrá lugar el próximo viernes en el Colegio de los Hermanos Maristas y formará parte del elenco de actos festivos de las próximas navidades con el tradicional pasacalles que organiza el Ayuntamiento de León.

La cofradía de San Claudio suele desplazar a Andalucía a su sección musical cada primavera.