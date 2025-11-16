Diario de León

La Paradoja de León: Limpian calles con mangueras bajo la lluvia

El sinsentido de la limpieza en la capital leonesa: calles baldeadas con agua en plena borrasca

Operarios de la limpieza baldean agua en la calle Juan Lorenzo Segura esta mañana

Operarios de la limpieza baldean agua en la calle Juan Lorenzo Segura esta mañana

León

Mientras la borrasca atlántica azota León con lluvias incesantes que han acumulado más de 100 litros por metro cuadrado esta semana, operarios municipales baldean las calles del centro de la capital leonesa con potentes mangueras de agua.

La escena, captada esta mañana en la avenida Juan Lorenzo Segura, junto a Ordoño II, genera perplejidad entre los viandantes: ¿por qué limpiar con agua cuando el cielo ya lo hace de forma implacable?

